Fc Rieti vola in Eccellenza, finisce 1-1 con Valle del Peschiera ed esplode la festa. Foto

RIETI - Il Fc Rieti è in Eccellenza: basta l’1-1 col Valle del Peschiera per coronare la vittoria del campionato di Promozione con una giornata di anticipo. Grande festa a fine gara con fumogeni, fuochi d'artificio e maglia celebrativa.

Al Rieti basta un punto per coronare l’Eccellenza ed il pubblico ha risposto presente al Manlio Scopigno. Di fronte il Valle del Peschiera che non si gioca nulla ma l’onore e il rispetto per una stagione da incorniciare.

Il primo tempo

Per il Valle del Peschiera assente Natali infortunatosi in settimana.

La prima occasione arriva al 13’ quando Battisti di sinistro da fuori area prova ad impensierire Colasi che mette in angolo. Al 30’ altra occasione per il Rieti, Lommi colpisce il palo. Ritmi molto bassi e partita non all’altezza della categoria.

L’intervallo

Nel corso dell’intervallo è stato ricordato Andrea Guadagnoli, ex giocatore del Rieti venuto a mancare il 9 marzo scorso. Presente tutta la sua famiglia che ha consegnato un premio intitolato alla sua memoria al giovane Peschiaroli. Premiato anche Sergio Pirozzi, simbolo di storia del calcio reatino.

La ripresa

Al 15’ arriva il gol del Rieti, dopo un batti e ribatti in area Tramontano sigla il gol dell’1-0. Ventesimo gol stagionale per il bomber del Rieti. Al 43’ il Valle del Peschiera riporta la gara sull’1-1 grazie al gol di Novelli che raggiunge quota nove gol in stagione.

Il Tabellino

Fc Rieti: A.Pezzotti, Peschiaroli (40’st Cenciarelli), Nobili, Severoni, Zanette, Politanò (32’st Laurenti), Lommi (41’st Cardini), Ferrazzoli, Tramontano (24’st Monteforte), Cavallari (21’st S.Pezzotti), Battisti. A disp. Ciangolani, Cardini, Adiko, Fiorucci, Giannecchini. Fabrizio Ferrazzoli

Valle del Peschiera: Colasi, Campanelli (42’st Roselli), Cenfi, Cianetti, Marcelli, Colasanti (33’st Caldentey), Floridi (10’st Aguzzi), Della Penna (29’st Ousmane), Monaco, Colangeli, Novelli. A disp. Toschi, Di Lorenzo, Sgavicchia, Severoni, Aguzzi. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Matteo Antonucci di Frosinone (Peruzza e Iaboni)

Marcatori:15’st Tramontano, 43’st Novelli

Note. Ammoniti: Novelli (V) Angoli: 5-2 Recupero: 0’pt- 5’st