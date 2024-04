Domenica 28 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Colpo nella notte all’interno del ristorante-norcineria “La tagliata” di Cittaducale. Un furto non soltanto di contanti, ma anche dal taglio gastronomico, essendo stati portati via pure insaccati, carne e salumi che erano stoccati all’interno del locale civitese. Sottratti, poi, arnesi, utensili e apparecchiature per il taglio e la lavorazione delle carni.

La dinamica. Hanno fatto man bassa - in viale Duca degli Abruzzi - i ladri che, nella nottata, hanno messo a segno un colpo all’interno de “La tagliata”, attività commerciale e di ristorazione specializzata nella selezione di piatti tipici e carni scelte di alta qualità. I malviventi hanno agito dalla parte retrostante del locale, riuscendo a guadagnare l’accesso oltrepassando il cancello della recinzione perimetrale esterna. Poi, grazie all’effrazione di una porta dell’attività commerciale e alla rottura di un vetro, si sono intrufolati senza essere visti. Una volta dentro, è iniziata la scorreria alla caccia di contanti, materiale di valore e anche salumi e carni. I ladri hanno così portato via l’intero fondo cassa presente all’interno del registratore fiscale di un certo valore complessivo - ancora da quantificare - per poi rubare prosciutti, insaccati e carni di pregio e di valore commerciale. Per rendere ancora più consistente il bottino, hanno poi portato via affettatrici professionali e altri macchinari, come disidratatori e conservatori, utilizzati dal personale del ristorante per la lavorazione e la conservazione dei tagli di carni. Macchinari specializzati di un certo peso e di un certo ingombro e di valore commerciale.

Le indagini. Un furto che, in considerazione della modalità di esecuzione, fa ipotizzare che sia stato perpetrato da più persone e che, sul posto, sia stato anche utilizzato un mezzo di trasporto idoneo per contenere le ingombranti attrezzature meccaniche il cui spostamento, dall’interno del locale all’esterno, ha necessariamente richiesto il lavoro di più persone. Il furto è stato scoperto soltanto al mattino e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del locale comando compagnia angioino, il cui personale ha effettuato i rilievi per l’individuazione di elementi utili alle indagini in corso, per risalire ai responsabili del furto.

Indagini che potrebbero ampliarsi anche con l’acquisizione di filmati di telecamere presenti in zona e che potrebbero aver filmato il transito dei malviventi al momento dell’arrivo o in fase di allontanamento subito dopo aver ripulito il ristorante civitese di viale Duca degli Abruzzi alle porte di Cittaducale.