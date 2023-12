Venerdì 22 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Il recital di Simone Cristicchi per “La notte dei miracoli” al Terminillo? Secondo il presidente della Pro loco Terminillo, Antonio Cavalli, mercoledì sera il miracolo sarebbe stato riuscire a entrare per assistere allo spettacolo del “cantattore”, al quale non sono invece riuscite a partecipare le persone a cui erano stati consegnati i biglietti omaggio che la Pro loco aveva ricevuto dall’organizzazione. Un equivoco che, alle 19.30 di mercoledì, davanti al Templum Pacis di Pian de’ Valli, ha visto i destinatari dei biglietti cozzare contro le indicazioni ricevute dal personale incaricato di gestire gli ingressi, che ha comunicato che l’accesso sarebbe stato riservato con precedenza a coloro che avevano già effettuato la prenotazione, secondo i termini indicati dall’organizzazione. Scoraggiati anche dall’attesa trascorsa al freddo, alla fine i possessori dei biglietti hanno rinunciato all’ingresso nella chiesa di San Francesco.

La ricostruzione. Per prenotarsi gratuitamente al concerto di Terminillo era necessario contattare il numero messo a disposizione dagli organizzatori o recarsi all’ufficio turistico “Visit Rieti”: «Nell’incontro di venerdì, insieme anche all’assessore comunale Chiara Mestichelli, alla Pro loco erano stati consegnati circa 200 biglietti, con la raccomandazione di distribuirli a chi fosse stato in grado di garantire la sua presenza, così da non sprecarli - racconta Cavalli. - La Pro loco ne ha distribuiti 80, ma quando ci siamo presentati davanti alla chiesa ci è stato comunicato che avremmo dovuto prima attendere l’ingresso di circa 200 persone che avevano già prenotato e poi, se fossero rimasti spazi liberi, sarebbero entrati i possessori dei biglietti, tra cui anche turisti stranieri. Non siamo stati avvisati dell’esistenza di quella lista - continua Cavalli. - Se ce lo avessero chiesto, avremmo comunicato senza problema i nominativi dei possessori dei biglietti, su cui non era riportato che era necessaria la prenotazione: i possessori erano convinti che valessero direttamente come invito”.

La mancata partecipazione al concerto di Cristicchi è però, per Cavalli, soltanto l’ultima goccia di un vaso che, sotto Natale, sembra traboccare più del solito. Il presidente della Pro loco attacca anche l’allestimento delle luminarie natalizie al Terminillo, realizzato grazie al contributo della Fondazione Varrone: «Consistono unicamente in una stella di Natale e in un albero. È questo ciò che merita il rilancio turistico del Terminillo?», si domanda Cavalli.

La replica. Raggiunta da Il Messaggero, la vicesindaco e assessore a Turismo e Sport, Chiara Mestichelli, si smarca dalle polemiche: «All’interno del Comitato Greccio 2023, in qualità di Comune di Rieti, abbiamo deliberato che a Rieti venissero svolti diversi eventi su proposta della società di produzione, a cui abbiamo affidato l’intera organizzazione, inclusa la gestione delle presenze - spiega Mestichelli. - Il Comune sta curando soltanto gli inviti istituzionali della serata di domani al Flavio Vespasiano, mentre gli altri eventi sono gestiti da sponsor privati. Prefettura e Questura hanno imposto un’attività di controllo e di limitazione delle presenze al comitato di sicurezza che ha gestito l’evento al Terminillo. Personalmente, mi è stato riferito che c’era la possibilità di attendere, ma che le persone hanno preferito andare via: e quando sono giunta al Terminillo non ho notato alcun tipo di problema o disordine. Dunque, la Pro loco deve rivolgersi agli organizzatori, non al Comune».