Terni. Manutenzione del canale di Marmore dopo 30 anni. Cascata aperta ininterrottamente fino al 6 di ottobre

Chiuso per manutenzione il canale di Marmore che alimenta la centrale di Galleto. Il canale fu ripulito per la prima volta una cinquantina di anni fa, a distanza di 30 anni è la seconda volta. Si tratta di un’opera idraulica mastodontica che permette al canale di portare l’acqua del lago di Piediluco e del fiume Velino alla centrale di Galleto e di produrre energia pulita. I lavori di manutenzione e ripulitura termineranno il 6 di settembre per la gioia dei turisti che potranno ammirare il salto delle acque h 24 proprio perché non verranno utilizzate dalla centrale di Galleto, permettendo, così, i lavori di manutenzione in tutta sicurezza.