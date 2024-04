Fc Rieti, grande festa allo Scopigno per l'Eccellenza. Foto. Leoncini: «Scritta una nuova pagina di storia»

RIETI - Alla fine è festa grande allo Scopigno per una promozione in Eccellenza conquistata sul campo da parte del Fc Rieti con una giornata d'anticipo. Abbracci e lacrime di gioia per chi ha iniziato la stagione quasi nove mesi fa e oggi si ritrova nella massima serie regionale.

Emozionatissimo il deus ex machina del club amarantoceleste, Marzio Leoncini: «Questa vittoria è il coronamento di due anni vissuti sempre ai vertici. Avevamo detto di arrivare in Eccellenza e ci siamo riusciti. Abbiamo scritto una nuova pagina di storia di questa società, oggi ci godiamo la festa e da domani pensiamo al futuro».

Grande gioia anche per il tecnico Fabrizio Ferrazzoli tecnico del Rieti: «È stata una partita particolare, pesava tanto, sappiamo di non aver espresso il miglior gioco ma contava fare quel punto e ci siamo riusciti.

Il percorso del Rieti non è stato facile, abbiamo lottato fino all’ultimo col Monterotondo che è stato un degno avversario. Auguro al Rieti di ripartire da qui, dall’Eccellenza perché questo deve essere un punto di partenza. Il Rieti non deve stare in Promozione, non è un campionato che merita».

Alla fine è contento anche Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera: «La partita è stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre, sicuramente a ritmi bassi per il caldo e per la stanchezza di fine stagione. Fino al gol loro eravamo in partita poi forse si sono accontentati ed è arrivato il pareggio. Il ritorno allo stadio? Per me questa è casa, so cosa significa giocare qui. Sono contento per i ragazzi perché c’era molta gente ed è un buon palcoscenico per tutti. Sono felice per loro e per la stagione che abbiamo fatto».