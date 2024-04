Seconda: Montopoli rallenta ma vede il traguardo, Sporting Corvaro a -1 dalla vetta. Risultati e marcatori

RIETI - Il campionato di Seconda categoria si deciderà all’ultima giornata. Nel girone C continua la grande corsa al primo posto dopo il fine settimana appena trascorso. La capolista Montopoli frena sul campo del Borgorose, raggiunta all’ultimo respiro dalla rete dell’1-1 definitivo. Lo Sporting Corvaro mette pressione ai gialloblu vincendo in rimonta sul campo del Santa Susanna (1-2) portandosi a meno uno dalla vetta; la squadra di mister Roberto Pompili, invece, è matematicamente terza. Sugli altri campi, bel successo del Poggio Bustone sul Torri in Sabina: i neroverdi agganciano Borgorose al quarto posto. Bene anche Piazza Tevere contro l’Atletico Cantalice (5-0) e il Monte San Giovanni contro la Gens Cantalupo (4-0). Il Velinia supera 2-1 la Torpedo Rieti. Nel girone D, festeggia Forano nell’ultima gara casalinga: Prima Porta Saxa Rubra battuto 5-0, Bravetta primo, Sempione secondo e foranesi che conquistano il terzo posto con una giornata d’anticipo.

Risultati e marcatori (XXV giornata)

Girone C

Borgorose – Montopoli 1-1

Salustri (M), Mita (B)

Santa Susanna – Sporting Corvaro 1-2

Serva (SS), Maceroni, Massimi E. (SC)

Poggio Bustone – Torri in Sabina 3-0

Paolucci, Agostini, Mostarda

Piazza Tevere – Atletico Cantalice 5-0

Oddi, Apicella, Nucci, Miniucchi,

Monte San Giovanni – Gens Cantalupo 4-0

Felicioni, Felicioni, Barbante, Renzi

Velinia – Torpedo Rieti 2-1

Lucarelli, Annibaldi (V), Volpi (T)

Riposa: Alto Lazio

Girone D

Forano – Prima Porta Saxa Rubra 5-0

Uduh, Giuliani, Giuliani, Giuliani, Volponi

Classifica Girone C

Montopoli 54

Sporting Corvaro 53

Santa Susanna 49

Borgorose 45

Poggio Bustone 45

Piazza Tevere 43

Torri in Sabina 31

Alto Lazio 28

Monte San Giovanni 26

Atletico Cantalice 24

Velinia 18

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3