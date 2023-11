Venerdì 1 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Una spesa aggiuntiva non prevista da dovere affrontare, ma rassicurazioni sulla partenza della stagione dello sci di discesa al Terminillo entro l’inizio delle festività natalizie, neve permettendo. Ammonta a diverse decine di migliaia di euro il danno subìto dalle due cabine elettriche deputate alla trasmissione dell’energia necessaria ad attivare e mantenere in funzione gli impianti di risalita del Terminillo.

La situazione. È questa la spesa imprevista - e non ancora quantificata in maniera puntuale - che Asm si trova costretta a dovere affrontare in queste settimane, per ovviare il più in fretta possibile al danneggiamento delle due cabine (una prima situata nella parte bassa della pista Carbonaie, collegata alla seconda che si trova, invece, in cima alla seggiovia quadriposto “Prati delle Carbonaie - Terminilluccio”), finite totalmente fuori uso, “bruciate” in gergo tecnico, a causa della lunga anzianità di servizio, la quale ha probabilmente fatto il paio con le condizioni atmosferiche del Terminillo in questo periodo.

Le due cabine sarebbero state danneggiate, al momento della loro accensione, dalla ricezione dell’energia elettrica inviata dal gestore su richiesta di Asm: una normale procedura, che stavolta si sarebbe però scontrata con le ormai non più efficienti ed aggiornate cabine, causandone così involontariamente il danneggiamento. La loro ricostruzione e la realizzazione di nuovi cablaggi sono quindi divenuti prioritari per Asm, poiché l’assenza di corrente non consente l’avvio degli impianti e, di conseguenza, la partenza della stagione sciistica.

Le operazioni. La municipalizzata è quindi al lavoro per reperire sul mercato i pezzi necessari alla riparazione, ma fonti interne di Asm rassicurano sulla concreta possibilità che, in vista dell’inizio delle festività natalizie, il problema potrà ritenersi risolto. Si aspetta ora l’evolversi delle condizioni meteorologiche, l’arrivo di una ulteriore nevicata in quota, dopo quelle dei giorni scorsi: in caso positivo, entro l’inizio delle festività natalizie, la speranza di Asm è di aprire piste e impianti di sci di discesa.

La manutenzione. Nel frattempo, la municipalizzata ha invece quasi ultimato la manutenzione delle seggiovie biposto e quadriposto: salvo imprevisti, oggi dovrebbero infatti giungere al Terminillo gli operai dell’azienda specializzata Sacmif - già responsabile delle revisioni dello scorso anno - per rilasciare il proprio nulla osta all’utilizzo degli impianti. Via libera, quello della Sacmif, che servirà ad Asm per poter quindi inoltrare domanda all’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr.), al fine di ottenere l’autorizzazione all’avvio degli impianti.