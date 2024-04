Lunedì 29 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Una croce per gli automobilisti, una delizia per le amministrazioni locali, soprattutto quelle più piccole. È la definizione che più si adatta alla Salaria, sempre più spesso teatro di incidenti, ma che diventa una miniera d’oro per i Comuni che riescono a piazzarci un autovelox. È quanto si evince dal rapporto sulle multe nei Comuni sotto ai 1.000 abitanti di facile.it, elaborando i dati del sistema ministeriale Siope: nella top five degli incassi in Italia, tra i Comuni sotto i mille abitanti, c’è Poggio San Lorenzo che, con i suoi 546 residenti, è quarto, con 415mila euro nel 2023. Il documento parla di infrazioni al codice della strada, ma a fare la parte del leone sono le multe fatte con l’autovelox: il Comune, a differenza di altri come Poggio Moiano e Torricella, che hanno un autovelox fisso sulla Salaria, utilizza una postazione mobile che, di norma, viene installata nel piazzale di Ponte Buita, dove c’è la fermata Cotral, «per motivi di sicurezza». Un punto sicuramente da tenere sotto controllo, perché vede spesso la presenza di pedoni e persone che sostano a bordo strada per prendere il bus. È innegabile, però, che l’abbassamento del limite a 60 km/h e l’appostamento subito dopo una curva giochino a favore della pattuglia. Non è un caso, poi, che molti automobilisti abbiano segnalato la presenza del cartello di preavviso quasi a ridosso dell’autovelox quando, negli anni scorsi, veniva messo almeno un chilometro e mezzo prima.

Omologato o autorizzato. A beneficiare di ben 7milioni di introiti da multe è stato il Comune di Rieti. Una cifra che ha fatto alzare l’attenzione soprattutto verso i due autovelox piazzati sulla Rieti-Terni. Il consigliere del Pd, Paolo Bigliocchi, rifacendosi a una recente sentenza della Cassazione, ha rivolto un’interrogazione alla maggioranza chiedendo di sapere se i due apparati utilizzati dal Comune siano omologati o solo autorizzati.