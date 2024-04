Sabina in lutto, morto l'ex assessore provinciale Giorgio Di Mario

RIETI - Si è spento a Poggio San Lorenzo Giorgio Di Mario, originario di Vallecupola e fratello minore di Angelo Di Mario (al quale è intitolata la Casa-Museo della frazione di Rocca Sinibalda). Giorgio Di Mario è morto dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 29 aprile alle 15 a Longone Sabino dove sarà tumulato.

Già assessore alla Cultura per la provincia di Rieti e presidente della Università agraria di Longone Sabino, Di Mario aveva svolto incarichi politici nel Partito Socialdemocratico e diretto la sezione reatina Aic (Associazione Italiana Coltivatori). Una perdita per la collettività del piccolo borgo sabino e per il mondo politico provinciale.

Giorgio Di Mario lo si ricorda per la sua operatività, discrezione, per la riservatezza e il carattere mite. Lascia le nipoti Maria Grazia e Tatiana e la moglie Rita Spagnoli.

Da giovane Giorgio Di Mario fu anche uno sportivo ed apprezzato rugbista.

«Nella biblioteca, dedicata al fratello maggiore Angelo, verrà ricordata anche la sua figura - dichiara la nipote Maria Grazia - il suo rapporto con il paese e il territorio negli anni è stato molto forte ed affettuoso con numerose famiglie, così come i suoi impegni sindacali e politici chehanno lasciato una traccia significativa».