Lunedì 29 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Rifiuti accumulati, la rimozione e pochi giorni dopo ancora immondizia lasciata in modo abusivo. Il problema coinvolge, ciclicamente, le piazzole di sosta e alcuni bordi lungo la Salaria, nell’intero tratto reatino e, in particolare, tra Passo Corese e il capoluogo. Gli interventi di pulizia vengono effettuati, ma bastano pochi giorni e il problema si ripropone.

Lo scenario. Una delle piazzole di sosta con maggiori criticità è quella al chilometro 42,700, prima di Campo Maggiore, in direzione Rieti: nei mesi scorsi, comparivano sacchi di immondizia di tutti i colori, materiali di scarto. Oltre la rete, resti di cartoni e alimenti. Un intervento aveva riportato la pulizia, ma la situazione si è ripetuta, in un percorso, per così dire, ciclico. Proprio qui, nel 2019, venne denunciato un uomo in quanto sorpreso a gettare rifiuti e poi obbligato a occuparsi anche della pulizia.

I punti. Poco più avanti, sempre verso Rieti, altra situazione fluida al chilometro 72: in passato, il piccolo prato adiacente alla piazzola era un ricettacolo di rifiuti e cartoni, quindi l’arrivo di una recinzione, con tanto di cartello di divieto, ma inoltrandosi oltre la rete, i sacchi con l’immondizia non mancano. Poco prima, ancora in direzione del capoluogo sabino, stesso scenario al chilometro 45, anche oltre la rete nel tratto prospiciente Nerola. Un fenomeno che, nella direzione opposta, si è ripetutamente presentato all’altezza di Ponte Buita.