Nevica al Terminillo, le piste da fondo praticabili ma al momento non c'è nessuna che le gestisca

RIETI - La temperatura è di poco sotto la zero ma la nevicata da questa mattina in atto al Terminillo fa ben sperare gli operatori commerciali della stazione e i tanti appassionati di sci. Neve - circa 10 centrimetri - ancora insufficiente per poter sciare ma comunque tale da far accelerare i tempi all'Azienda servizi municipalizzati per il reperimento di due cabine elettriche, in grando di far funzionare gli impianti di risalita.

Neve anche sulle piste da fondo, anche se la gestione di queste non è stata ancora affidata a nessuno. La neve caduta è comunque sufficente per poterle percorrere. Devono essere solo battute e c'è la necessità che ci sia un soggetto che le gestisca. Forse, è il caso di accelerare anche su questo versante.