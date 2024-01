In vista la manutenzione straordinaria del tratto urbano del fiume Velino

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici, infrastrutture, viabilità e politiche per la ricostruzione, Manuela Rinaldi, e l’assessore all’Urbanistica e al centro storico del Comune di Rieti, Giovanni Rositani, insieme a dirigenti del Comune di Rieti e dell’Area Vigilanza e Bacini idrografici della Regione Lazio, hanno condotto oggi un sopralluogo presso le sponde del Velino che saranno interessate, a partire da mercoledì 10 gennaio (condizioni meteorologiche permettendo), dal primo stralcio di una serie di importanti lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del fiume.

L’area interessata sarà quella ricompresa tra Ponte Cavallotti e Ponte Romano, cui seguiranno ulteriori interventi nei prossimi mesi per un investimento complessivo di oltre 500.000€ da parte della Regione Lazio.

«Sin dall’inizio del 2023 abbiamo posto particolare attenzione sulle condizioni del fiume Velino nella prospettiva che esso possa tornare a rappresentare una risorsa per il territorio.

Per far ciò, però, è necessario mettere in campo una serie di opere di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria attese ormai da tempo, come la pulizia dalla vegetazione che indebolisce la tenuta del fiume» dichiara l’assessore Giovanni Rositani.

«La rinnovata attenzione della Regione Lazio per le condizioni del fiume Velino e più in generale della manutenzione del territorio rappresentano un segnale importante – aggiunge l’assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi – Ciò, non soltanto nell’ottica della sicurezza e della pulizia ma anche di un nuovo rapporto con il Fiume Velino che deve tornare ad essere un’opportunità per il territorio e non soltanto un limite, come talvolta è accaduto in passato. L’intervento di manutenzione idraulica rientra in un lavoro più ampio che la regione sta conducendo con l’obiettivo della corretta gestione idraulica del più grande bacino idrografico del Lazio».