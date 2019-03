ALTRI RISULTATI, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Nepi in casa dell’Egeria Volley Club, la Maglianese Volley non delude le aspettative e torna a casa con il bottino pieno dopo avere messo la ko gli avversari per 3-0 (13-25, 13-25, 21-35).Una partita senza grandi difficoltà per i ragazzi di mister Marco Giovannetti che hanno chiuso il match agevolmente senza troppa fatica visto l’ampio divario tecnico tra le due squadre.I tre punti conquistati invece riaccendono le speranze per la classifica del girone A che riporta la formazione giallonera a 32 punti, a pari merito con il Volley Fiumicino, La Nfa Saet, appaiata alla conquista dell’ultima posizione utile per l’accesso ai play off.La Maglianese con la vittoria esterna è pronta ad affrontare una settimana impegnativa con il primo previsto per mercoledì 13 marzo alle ore 21 a Paliano per il turno di Coppa Lazio contro la Caschera Virtus Pallianus Pileum Asd, per tornare poi in campionato in vista dell’importante scontro in campionato contro la seconda in classifica Serapo Volley Gaeta che è riuscita a vincere solo al tie-break in casa sulla Top Volley Latina.Asd Volley Life - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-1Nfa Saet - Lara Srl Roma Xx Volley 3-2Roma Volley - Asd Ascor 3-0Serapo Volley Gaeta - Top Volley Latina 3-2Fenice - Volley Fiumicino 2-3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Gsdp Zagarolo 2-3Gsdp Zagarolo 50Serapo Volley Gaeta 38Roma Volley 37Asd Volley Life 36Volley Fiumicino 32Nfa Saet 32Asd Pol. Maglianese Volley 32Lara Srl Roma Xx Volley 30Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 30Pol. Roma 7 Volley Ad 28Top Volley Latina 27Fenice 24Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0