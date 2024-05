Amatrice Rieti, confermato Gardini. Mercato: si valutano Marcheggiani, Tirelli e Marchi. A breve il cambio di denominazione

RIETI - La riconferma di Aldo Gardini sulla panchina dell'Amatrice Rieti - che a breve cambierà denominazione in Ss Rieti - era nell'aria da diversi giorni, ma nella serata di martedì il club amarantoceleste ha diramato la nota ufficiale con la quale ha ribadito la volontà di proseguire il "matrimonio" col tecnico capitolino, che sarà in sella ai reatini anche in serie D.

Le prime parole

«Sono orgoglioso e felice di continuare l’avventura in questa ambiziosa società - ammette Gardini -, abbiamo raggiunto un grande obiettivo insieme ed ora siamo pronti a ripartire per raggiungerne altri con lo stesso entusiasmo e spirito di sacrificio che ci ha contraddistinti, ringrazio i tifosi per la vicinanza e sono sicuro che continueremo ad esultare insieme».

Il mercato

Da questo momento in avanti, anche il mercato avrà le dovute ripercussioni tecnico-tattiche, visto che sarà proprio sull'asse Di Loreto-Gardini che si snoderanno le trattative principali, dalle quali ricostruire un Rieti totalmente rinnovato.

Come già anticipato dallo stesso Mattia Di Loreto nell'intervista a 'Il Messaggero' non saranno più di cinque le riconferme, il che sta a significare che ci sarà una vera e rpopria rivoluzione. Il club amarantoceleste ripartirà dall'esterno Tiziano Tiraferri, l'attaccante Francesco Mattei, mentre sulla mediana ci sarà ancora Patrizio De Fato, così come tra i pali Egidio Aquiles (2003) è certo di restare. In difesa si proverà a trattenere l'esperto marcatore centrale Liberato Filosa che, a dispetto dei suo 38 anni, ha ancora birra in corpo e voglia di stupire. Si aspettano fuochi d'artificio per il versante offensivo, dove in attesa del rinnovo di Daniel Rossi, si sonda il terreno per Francesco Marcheggiani, il quale tornerebbe volentieri 'a casa'. Sulla mediana non sono da escludere contatti per il duo Tirelli-Marchi, che nelle ultime due stagioni hanno giocato a Civita Castellana.