Giovedì 30 Maggio 2024, 12:50

RIETI - Nei giorni scorsi, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolta una breve cerimonia per salutare i Brigadieri Capo qualifica speciale Francesco Piscicchia e Marcello Siliberto e il Brigadiere Capo Romano Angelini i quali, per raggiunti limiti di età, hanno lasciato il servizio attivo.

Il Brigadiere Capo qualifica speciale Piscicchia, originario di Narni, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1983. Ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma San Giovanni, poi nella Stazione Carabinieri Marina, sempre a Roma, e successivamente presso l’Ufficio Comando per la Marina di Roma. Divenuto sottufficiale, è stato assegnato alla Stazione di Magliano Sabina (RI) dove ha prestato servizio sino al congedo.

Nel corso della lunga carriera gli sono stati tributati, nel 2017, un encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” e, l’anno successivo, un encomio solenne del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, entrambi concessi quale riconoscimento dell’impegno profuso nel corso delle attività di soccorso connesse al sisma del 2016.

Il Brigadiere Capo qualifica speciale Siliberto, originario di Salerno, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1985. Ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e, successivamente, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Acquisito il grado da Vice Brigadiere, è stato trasferito al Comando Carabinieri Camera dei Deputati di Roma per giungere, infine, al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, dapprima presso l’Aliquota Radiomobile e, successivamente, alla Centrale Operativa, dove ha concluso la sua carriera professionale.

Il Brigadiere Capo Angelini, originario di Fiamignano, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986. Ha prestato servizio presso le Stazioni di Castel Gandolfo e, successivamente, in quella di Torrita Tiberina, entrambe ubicate nella provincia di Roma. La sua esperienza professionale è poi proseguita al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Ascoli Piceno e al Nucleo Carabinieri Tribunali e Traduzioni di Roma. Ha in seguito prestato servizio alla Stazione di Comunanza (AP), dove è rimasto per circa 30 anni per poi giungere, nel 2020, alla Stazione di Accumoli ove ha ricoperto l’incarico di vice Comandante sino al congedo.

I tre brigadieri sono stati ricevuti, unitamente ai rispettivi Comandanti di Compagnia, dal Comandate Provinciale di Rieti che ha consegnato loro una pergamena quale riconoscimento per il lavoro prestato nel corso della carriera e per la serietà e impegno con cui hanno fatto fronte alle molteplici esigenze di servizio, segno dell’attaccamento ai valori fondanti dell’Arma.

«A loro e alle rispettive famiglie i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti».