Mattia Marcheggiani operato dopo il brutto infortunio: «Voglio rientrare il prima possibile ma recuperando bene»

RIETI - Il Poggio Mirteto dovrà fare a meno di Mattia Marcheggiani, almeno per buona parte della prossima stagione. L’attaccante classe ’97 intorno a metà aprile ha riscontrato un brutto infortunio, un cambio di direzione durante un’azione di gioco che è costato la rottura del legamento crociato anteriore, menisco, collaterale e frattura del piatto tibiale.

Mattia era arrivato in maglia mirtense a dicembre, durante il mercato invernale. Nelle dieci gare disputate da titolare e da subentrato ha messo la sua firma con due reti e altrettanti assist. Poi e metà aprile l’infortunio più importante della sua carriera, dalla risonanza è emerso la rottura del legamento crociato anteriore, menisco, collaterale e frattura del piatto tibiale. Ieri l’operazione presso la casa di cura Quisisana, a Roma. Ora Mattia dovrà attendere settembre per i primi allenamenti mentre probabilmente tornerà a completa disposizione tra novembre e dicembre.

«Al momento non so ancora dove giocherò, voglio recuperare completamente per poi poter essere di aiuto alla società dove giocherò – dice Mattia Marcheggiani – Il rapporto con il Poggio Mirteto è ottimo, anche dopo l’infortunio ho sentito tanta vicinanza e sostegno a partire da tutti i miei compagni di squadra in particolar modo Diego Pileri e Diego Galletti ma anche il mister Federico Chini e il Prof Antonello De Angelis, due persone stupende che in questo periodo difficile mi hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza, queste cose vanno oltre il rapporto calcistico.

Ringrazio anche tutte quelle persone che hanno mandato anche solo un pensiero dopo essere venuti a conoscenza dell’infortunio».