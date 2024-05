Dalla Sabina alla "Nove Colli" di ciclismo a Cesenatico

RIETI - Anche la Sabina protagonista la scorsa settimana alla 53esima edizione della gara ciclistica “Nove Colli” di Cesenatico, una tra le gare tra le più fascinose coi ciclisti e cicloamatori di tutte le età che va dal mare alle colline con migliaia di atleti partecipanti.

Una squadra arrivata da Cantalupo in Sabina, la Asd Culturale Sabina “Elio e Augusto Di Carlo” Cantalupo Ciclistica, ha partecipato alla gara che parte e arriva a Cesenatico, il paese d’origine di Marco Pantani. All’arrivo quest’anno premi speciali come la medaglia d’oro ai ciclisti che vantano 15 partecipazioni alla gara e la targa a quelli che di partecipazioni ne vantano almeno 20.

Tra questi il Sabino Sergio Leonardi iscritto alla Cantalupo Ciclistica il quale ha ricevuto i complimenti dell’associazione, dei ciclisti e del coordinatore della Cantalupo Ciclistica, Salvatore Licitra.

I componenti della squadra Cantalupo Ciclistica (in foto) che si sono ritrovati a Cesenatico per la Nove Colli, oltre a Sergio Leonardi sono Raffaele Fabrizi, Damiano Sileri, Giovanni Lori, Salvatore Licitra mentre all’ultimo momento non ha preso il via un altro componente della squadra (Olindo) fermato dall’influenza.