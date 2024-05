Best League, rush finale per la fase a gironi: ecco le ultime sfide decisive. Foto

RIETI – L'ottava giornata della Best League è stata in parte condizionata dal maltempo che ha costretto al rinvio ad oggi delle gare del tardo pomeriggio di ieri.

Nel calcio a 5 lo Scientifico travolge l’Epn mentre Euroscuola- Istituto formazione Rieti rimandata per maltempo. Nel Basket il Classico non si è presentato perdendo la gara 30-0 a favore dello Scientifico 2. Nel Beach Ragioneria vince sul Classico2 mentre Scientifico2-iTIS è stata rimandata per pioggia. Nel calcio a 5 Vecchie glorie vince a tavolino lo Scientifico sull’Epn.

Sono uscite nel pomeriggio di ieri sui social del torneo, e prima della settima giornata, le classiche marcatori del calcio a 5. A quota 11 gol ci sono Seguiti e Rossi, subito dopo con 10 gol Alessandrini e Zamurri, a 9 gol Aversa. Quest’ultimo giovane classe 2005 in forza alla SSA Rieti nella recente stagione di Eccellenza.

Nel pomeriggio la nona giornata che segna la fine della fase a gironi. Domani venerdì 31 maggio le semifinali.

I risultati del 29 maggio

Calcio a 5

Scientifico-Epn 15-6

Istituto Formazione Rieti- Euroscuola rinviata

Basket 3vs3

Scientifico2-Classico 30-0

Beach Volley

Classico2-Ragioneria 0-2

Scientifico2-Itis rinviata

Calcio a 5 vecchie glorie

Scientifico-Epn 6-0

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Scientifico 12*

Itis 9*

Classico 6*

Alberghiero 0

Epn 0

Girone B

Ragioneria 9*

Itis2 6

Scientifico2 6

Euroscuola 3

Istituto formazione Rieti 0

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 10*

Scientifico 6

Ragioneria 4

Itis 4

Itis2 2

Classico 0*

Beach volley

Girone A

Scientifico 6

Ragioneria 6*

Epn2 4*

Classico2 2*

Alberghiero 0

Girone B

Classico 8**

Epn 4*

Scientifico2 2

Itis 0

Ragioneria2 0*

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 9

Scientifico 6

Classico 4

Epn 2*

Istituto formazione Rieti 1

*Gara in più

Il programma del 30 maggio

Calcio a 5

Istituto Formazione Rieti-Euroscuola ore 17

Alberghiero-Epn ore 18

Scientifico2-Itis ore 19

Basket 3vs3

Scientifico-Itis ore 19

Ragioneria-Itis2 ore 20

Beach Volley

Scientifico2-Itis ore 17

Scientifico-Alberghiero ore 18

Itis-Ragioneria2 ore 19

Scientifico2-Epn ore 20

Calcio a 5 vecchie Glorie

Classico-Ragioneria ore 20

Scientifico-Istituto Formazione Rieti ore 21