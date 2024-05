Ritrovato cippo del I secolo a Ponte Milvio: scoperti gli antichi argini del Tevere

La storia di Roma si arricchisce di un altro emozionante ritrovamento, quello degli antichi argini del Tevere a Ponte Milvio. Durante i lavori per il nuovo Parco d'affaccio, è stato infatti rinvenuto un cippo risalente al I secolo a.C. Il sindaco Roberto Gualtieri ha visitato il sito, annunciando la creazione di un museo del fiume per celebrare questa scoperta. Un evento imperdibile per gli appassionati di storia romana e della Città Eterna.