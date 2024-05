Ilary Blasi salta la fila in Giappone, la reazione della conduttrice tv al video di Cicciogamer89

In questi giorni, il noto streamer e youtuber italiano Mirko Alessandrini, conosciuto come CiccioGamer89, ha sollevato un polverone dopo aver denunciato su Instagram un episodio che lo ha visto protagonista insieme alla conduttrice televisiva Ilary Blasi. L'incidente è avvenuto durante una vacanza in Giappone, precisamente nel quartiere di Shibuya, famoso per la statua di Hachiko, il cane simbolo di fedeltà e devozione. L'episodio CiccioGamer89, in vacanza con la sua compagna, ha raccontato di essere stato in fila per scattare una foto con la celebre statua, quando ha notato Ilary Blasi comportarsi in modo, a suo dire, irrispettoso. Secondo Alessandrini, la conduttrice avrebbe saltato la fila, ignorando le regole locali e il rispetto dovuto agli altri turisti. "Il Giappone non è un parco divertimenti", ha dichiarato CiccioGamer89 su Instagram, evidenziando come le file vadano rispettate, soprattutto in un Paese dove l'ordine e il rispetto delle regole sono valori fondamentali. La sua denuncia è stata supportata da un video che documenta l'episodio e mostra anche la reazione della sua compagna, che esprime chiaramente il suo disappunto. Il post sui Instagram di Ilary Blasi Sui social, Ilary Blasi ha postato alcune foto e video del suo viaggio in Giappone, non c'è traccia però della foto con la statua, mentre sono numerosi i commenti di chi la rimprovera per non aver rispettato la fila. Sarà per evitare polemiche che Ilary Blasi ha evitato di postare lo scatto di rito con Hachiko? Molti utenti hanno criticato Ilary Blasi per il suo comportamento, considerandolo sintomo di un atteggiamento di superiorità ingiustificata, che spesso viene attribuito alle celebrità. Photo credits: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset; Music by Korben MKdB