Contigliano, incendio in un terreno: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - Il fumo lungo la ferrovia, addirittura visibile dalla Superstrada Rieti-Terni, aveva creato apprensione portando alcuni passanti ad allertare il numero unico di emergenza. Sul posto, a Contigliano all’interno di un privato appezzamento agricolo nelle vicinanze del kartodromo “La scintilla” in via Monumento, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Rieti che hanno spento le fiamme. Ad andare a fuoco un terreno di stoppie e alcune rotoballe di fieno che erano collocate all’interno del fondo. Subito avviate le attività antincendio è stato possibile circoscrivere le fiamme e abbatterle, evitando la loro propagazione in quanto alimentate dalla secchezza delle vegetazione e dal leggero vento pomeridiano.

