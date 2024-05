Giovedì 30 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Il campo era stato allestito vicino al lago di Rascino, una zona isolata da altri centri abitati, e da lì avrebbero dovuto raggiungere Roma, dove il 2 giugno erano in programma i festeggiamenti per la Repubblica. Un commando di tre persone armato di tutto punto, con armi ed esplosivi, ma a fermarli fu un’operazione congiunta condotta da carabinieri di Fiamignano e Cittaducale e guardie forestali di Antrodoco, in quello che fu il primo episodio di terrorismo collegato al territorio reatino.

Era l’alba del 30 maggio 1974, quando tre estremisti di destra furono protagonisti di una sparatoria con le pattuglie salite fino a Cornino di Rascino, sopra il paese di Petrella Salto, per verificare se quei personaggi notati da un pastore della zona, che aveva intravisto l’arsenale custodito all’interno di una jeep Land Rover, potevano davvero essere dei pescatori di frodo, come ipotizzato all’inizio, intenzionati a far esplodere nel lago qualche ordigno per fare incetta di pesce. In realtà, erano terroristi legati al Mar, il Movimento armato rivoluzionario, e nel conflitto a fuoco uno di loro, che aveva già gravemente ferito due militari uscendo dalla tenda, fu ucciso da un sottufficiale dei carabinieri prima che potesse continuare a sparare. Si chiamava Giancarlo Esposti, aveva 27 anni, milanese, e con altri due compagni era arrivato due giorni dopo la strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia, dove morirono otto persone, tanto che all’iniziò le prime indagini coordinate dalla procura misero il terzetto in collegamento con quell’evento, sospettando una loro fuga in seguito all’attentato. Pista che, successivamente, fu abbandonata: strage bresciana e campo paramilitare scoperto a Rascino si rivelarono due episodi ben distinti.

La perquisizione seguita alla sparatoria portò a sequestrare un vero e proprio arsenale: un fucile mitragliatore Hammerling Mauser calibro 7,62 Nato, due mitra, pistole, munizioni, una grossa quantità di esplosivo, tra cui 50 chili di Anfo, e centinaia di detonatori. Materiale da impiegare, secondo la confessione resa da uno dei terroristi, in attentati a dighe, ferrovie e pure alla parata del 2 giugno 1974, in via dei Fori Imperiali. L’interrogativo principale riguardò subito i motivi della scelta fatta dal commando di accamparsi a Cornino. Impossibile, sostennero gli inquirenti, che la decisione di arrivare sull’altopiano del Cicolano fosse stata casuale. Bisognava conoscerle quelle zone e l’idea che si fece strada è che Esposti e compagni avessero goduto di un appoggio locale, o magari, più semplicemente, di qualcuno che frequentava Rascino e aveva dimestichezza con quei luoghi, considerati assolutamente tranquilli e isolati da consentire di passare inosservati.

Si indagò a lungo in questa direzione e, anche se qualche possibile fiancheggiatore finì nel mirino delle indagini, non si riuscì mai a dargli un nome e un volto. L’inchiesta rimase a Rieti per alcuni mesi, durante i quali fu ininterrotta nel carcere di Santa Scolastica la presenza di magistrati dell’antiterrorismo che indagavano su piazza della Loggia e altri episodi collegati all’eversione di destra, come pure quella di inviati dei giornali e troupe televisive nazionali. Uno dei carabinieri feriti nella sparatoria, Alessandro Iagnemma, colpito da Esposti insieme al collega Piero Mancini, lottò a lungo contro la morte e fu costretto ad affrontare una serie di interventi chirurgici per riparare le lesioni provocate dai proiettili esplosi dal terrorista ucciso. Per i militari di quella giornata arrivarono encomi e riconoscimenti, il Reatino si scoprì invece rifugio per movimenti terroristici di destra e di sinistra, come confermò anche la scoperta nel 1979 del covo delle Unità combattenti comuniste a Vescovio di Torri in Sabina.