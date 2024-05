Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Rissa al PalaCordoni al termine di una gara di basket giovanile: a farne le spese il coach della squadra reatina Paolo Matteucci il quale, violentemente colpito al volto durante il parapiglia finale, è dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Una brutta pagina che poco o nulla ha a che vedere con lo sport è stata scritta martedì sera al PalaCordoni di Rieti dopo la partita dell’U17 Silver tra la Npc Sporthub Rieti e il Rim Cerveteri valevole per la semifinale di ritorno del campionato regionale. Al termine dell’incontro, vinto 74-58 dai reatini, si è acceso un parapiglia che è presto sfociato in una violenta rissa sedata a fatica dai dirigenti delle due squadre e che ha visto anche l’intervento degli agenti della Polizia.

Coinvolti i componenti delle due squadre e anche gente scesa dalle tribune del PalaCordoni fin sul parquet per prendere parte alla zuffa. Tentando di sedare gli animi e riportare tutto alla normalità, il coach della Npc Sporthub, Paolo Matteucci, è rimasto ferito da un colpo al volto. L’allenatore reatino è dovuto ricorrere alle cure presso il Pronto soccorso del de Lellis dove gli è stata suturata la ferita riportata con diversi punti. Resta da chiarire con certezza quale sia stata la scintilla che ha fatto esplodere la rissa. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che durante la partita ci siano stati atteggiamenti poco graditi dalla tifoseria di casa da parte dell’allenatore di Cerveteri più volte beccato dal tifo amarantoceleste. Questo, in ogni caso non può comunque giustificare una reazione sproposita e violenta a fine gara con gente scesa sul parquet dove sono volati spintoni e come nel caso che ha visto il ferimento del coach reatino Paolo Matteucci anche qualche pugno. Sono arrivate anche le forze dell’ordine, chiamate a riportare la calma nel palazzetto sebbene la società di casa, la Npc Sporthub Rieti ha subito provato a chiarire l’accaduto con la dirigenza della squadra ospite. Al di là delle singole responsabilità che sono tutte da appurare e al riguardo occorrerà vedere cosa scriveranno gli arbitri sui referti di gara, resta la gravità di quanto accaduto in una serata che doveva essere di sport dove si confrontavano due squadre di ragazzi neanche diciassettenni ed è finita con una rissa alla quale hanno preso parte anche adulti e un ferito in ospedale.

La società reatina ha preso tempo per capire bene come muoversi di fronte ad un gesto di tale gravità in attesa di quel che deciderà il giudice sportivo in merito all’accaduto. Da verificare infine, dopo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno acquisito testimonianze nel caso siano riuscite ad individuare l’aggressore di Matteucci, la possibilità di provvedimenti come deferimenti o daspo oltre l’inevitabile denuncia. «Purtroppo, è successo qualcosa che non deve accadere – spiega ancora scosso dall’accaduto Paolo Matteucci – sono profondamente amareggiato per quanto accaduto. In tanti anni di basket mai avevo subito un episodio simile. Per uno che ha dedicato la vita al basket e tutto il giorno ci mette impegno, dedizione e sacrificio, trovarsi a vivere certi episodi ti lascia davvero tanto amaro in bocca. Non so tutto da dove sia partito, gli arbitri erano lì e provvederanno a riportare quanto accaduto».