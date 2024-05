Nikki Haley firma missili israeliani: «Eliminateli». La foto virale sui social

"Eliminateli" e "L'America ama Israele, sempre" sono le frasi scritte da Nikki Haley , ex ambasciatrice americana all'ONU e figura di rilievo del partito repubblicano, con un pennarello su alcuni missili israeliani durante una visita nello Stato ebraico. La sua foto , mentre china scrive queste parole, è diventata virale sui social. Il politologo statunitense Ian Bremmer ha condiviso l'immagine su X, aggiungendo: "Il governo degli Stati Uniti ha fornito proiettili di artiglieria per gli attacchi israeliani a Gaza, ora firmati 'Eliminateli' da Nikki Haley in visita in Israele. La politica americana su Israele è essenzialmente la stessa tra Biden e il partito repubblicano."