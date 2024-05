Giovedì 30 Maggio 2024, 01:41

RIETI - Tris di candidati sindaco a Leonessa, due in lizza ad Accumoli e a Posta. Nei tre Comuni, sono due i primi cittadini uscenti che si ripresentano, a Leonessa e a Posta, mentre ad Accumoli, Franca D’Angeli non si ripresenta.

La terna. Tre le liste alle elezioni comunali di Leonessa. La lista “Leonessa nel cuore Boccanera sindaco” propone come candidato sindaco Francesco Boccanera. I candidati consiglieri sono Giuseppe Maria Ettorre, Gianluca Bartolozzi, Luciano Bigioni, Emanuele Cesaretti, Tommaso Ciavatta, Benedetta Colasanti, Alessandro Giammatteo, Tommaso Natalucci, Eva Rauco, Valerio Venanzi. Per la lista “Leonessa di tutti”, il candidato sindaco è il primo cittadino uscente, Gianluca Gizzi. I candidati consiglieri sono Simone Adone, Franco Aquilini, Adriano Coni, Meridiana Fagiani, Cinzia Farina, Gianluca Fossatelli, Giuseppe Labella, Anna Maria Medici, Federico Pasqualucci, Antonio Zelli. La terza lista “Uniti per Leonessa” propone come candidato sindaco Vito Paciucci. I candidati consiglieri sono Damiano Brunella, Daniele Climinti, Italo Forconi, Carlantonio Gizzi, Eufranio Paiella, Elena Rauco, Enrico Rauco, Otello Santucci.

Il confronto. Ad Accumoli sono due le liste che correranno. Non si ripresenterà il sindaco uscente, Franca D’Angeli. La lista “Uniti per la gente con la gente” propone come candidato sindaco Adriano Piscitelli. I candidati consiglieri collegati sono Ilaria Coltellese, Francesco Crespo, Mario Di Giammarino, Leonardo Etrusco, Giuseppe Funari, Luca Girardi, Angelo Lenna, Antonio Organtini, Simone Piciacchia, Tommaso Smargiassi. La lista “Progetto Accumoli” vede come candidato sindaco Mauro Tolomei. I candidati per il consiglio comunale sono Armando Baiocchi, Gianluca Cantusci, Katia D’Apostolo, Mario De Santis, Fabio Iobbi, Domenico Nobile, Ida Paluzzi, Gianfranco Valentini, Corrado Volpetti, Giancarlo Volpetti detto Carlo.

Il duello. Due liste si sfidano anche alle elezioni comunali di Posta. La lista “Uniti per Posta” propone come candidato sindaco Roberto Barberini. I candidati consiglieri della lista sono Angelo Cavezza, Rossella Di Cino, Carlo Faustini, Jessica Ferrazza, Angela Mariani, Mirko Paolucci, Renato Pica, Pietro Tosti. Nella lista “Andare Avanti” è candidato sindaco Achille Pacifici, primo cittadino uscente, che tenta il secondo mandato consecutivo. I candidati consiglieri sono Giovanni Cipriani, Elio Confalone, Maria Gabriella Confalone, Agnese De Acutis, Maurizio De Santis, Etrusco Marcello, Rita Filocamo, Massimo Foffo, Vaira Giacconi, Francesco Paoni.