“Onde” e “Una Nuvola sotto l'arcobaleno”, le due fiabe per tutte le età nate a Rieti

RIETI - Onde e altre Fiabe e Una Nuvola sotto l’arcobaleno sono gli ultimi due lavori confezionati nei minimi dettagli per il mondo dell’infanzia, ma non solo, dagli autori reatini Domenico Di Cesare e Riccardo Grifoni.

Si tratta di una ricercata raccolta di sei storie, nel primo caso, e una fiaba di transizione, nel secondo, entrambe immortalate sulle pagine dalla forza visiva e suggestiva delle illustrazioni di Simone Pace.

Disponibili dal 20 giugno nelle librerie e presso l’edicola di Molino della Salce di Rieti, che gestisce anche la vendita on-line: www.ilibrididomenicoericcardo.it, i due volumi contribuiranno a sostenere Arci Rieti e GayHelpLine, devolvendo parte del ricavato.

Chi sono i protagonisti? Alberi magici, animali, folletti, frutti, ondine e valchirie in grado di condurre per mano bambini e adulti in racconti che trattano temi fondamentali e diversi come l’amicizia, il bullismo, le disabilità, i diritti e l’amore per la natura. Apre il libro Onde - Famiglia è dove c’è amore, che parla della disabilità del pesce Kira. A ribadire che la diversità può costituire sempre una risorsa.

Ma c’è anche Violand il fabbro - L’arcobaleno della fantasia o Alex il folletto in cui la ricchezza d’animo e i sogni fanno diventare grandi e pronti ad affrontare qualsiasi cosa, persino il bullismo, e molti altri.

«Le nostre fiabe vogliono essere un volano di promozione anche per il territorio reatino; - dicono gli autori - così, mentre Una Nuvola sotto l’arcobaleno è ambientata a Rieti, come si potrà vedere anche da alcune illustrazioni, Onde nel lago del Salto. I nostri personaggi di fantasia trovano la loro dimensione nella realtà. Non vogliamo proporre modelli ma piccoli eroi che si raccontano, anche se la società non è sempre pronta ad accoglierli. Nuvola, Kira e tutti gli altri sono persone e personalità che esistono e che possono rappresentarci. Possono permettere a chiunque di rispecchiarsi, è questa la loro forza».

E proprio Nuvola è il papero che nasce sulle rovine del Ponte Romano, cullato dal Fiume Velino. È così diverso dai suoi fratelli e al pari del brutto anatroccolo assisterà alla sua magnifica evoluzione in aquila reale.

“Per Nuvola si era avvicinato il momento di dover fare il primo passo da solo, - si legge - con le sue piccole zampette palmate. Doveva decidere il suo futuro."

Fronteggiare il cambiamento nella vita è sempre necessario ma il valore della scelta sta nel coraggio con cui la si intraprende, sia nell’infanzia che in età adulta. Nel caso di Nuvola siamo sotto l’arcobaleno, appunto, questo infatti custodisce non solo il sereno ma soprattutto il suo cammino, il suo amore e la sua esistenza reale e concreta, vicina all’esperienza di ognuna e ognuno di noi. Non è un caso che proprio con questa fiaba gli autori abbiano vinto nel 2019 il premio Io ti racconto.

«Abbiamo voluto trattare argomenti e temi sociali quasi mai affrontati per introdurli con naturalezza al mondo dell’infanzia. - raccontano Di Cesare e Grifoni - Una bambina o un bambino che leggerà le nostre fiabe, potrà trovare un amico o un’amica, perché ogni personaggio, apparentemente immaginario, diventa reale nel momento stesso in cui trova spazio nel cuore di chi sa ascoltarlo».

Gli autori

Domenico Di Cesare è autore di Migranti (Castelvecchi, 2018), Chiesa e omosessualità un matrimonio imperfetto (Amarganta, 2016).

Riccardo Grifoni ha vinto il premio Parole in corsa e il concorso letterario sul terremoto di Amatrice, con il racconto Radici (Fazi, 2017).

Insieme hanno vinto i premi Write&Sing e Io ti racconto, hanno scritto anche Folletti nell’astuccio (Rusconi, 2010 - Theoria, 2017).

