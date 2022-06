Imparare a gestire un evento di spettacolo: Via al laboratorio gratuito di Arci Terni

Narni- “Stage and sound design” è un laboratorio interamente gratuito rivolto a musicisti o aspiranti tali, docenti di musica o solo appassionati del settore che vogliono imparare a gestire un evento di spettacolo.

Un’opportunità utile per tutti coloro che, per esigenza o svago, hanno bisogno di una formazione di base per allestire un palco, che sia un saggio di musica, una festa o una serata in piazza.

L’iniziativa è organizzata da Arci Terni in collaborazione con i tecnici di Stas Italia Srl, professionisti del settore e docenti del corso. Sarà presente Massimo Colabella, docente di chitarra e tecnico di studio di registrazione, proprietario dell’experienced recording studio di Terni.

Il corso si svolgerà ogni lunedì, dalle 18 alle 21, nella sala Peppino Impastato del parco Bruno Donatelli (ex parco dei Pini), a Narni Scalo.

Le lezioni saranno così suddivise: 4-11-18-25 luglio fonia, 1-8-22 agosto luci, 19-26 settembre e 3 ottobre video.

L’iniziativa si colloca nel progetto “La Cultura è la Cura”, che ha come obiettivi principali quelli di porre fine ad ogni forma di povertà, ridurre le ineguaglianze e rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Per informazioni sui laboratori: 392 9438387; terni@arci.it