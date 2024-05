Playout Npc al via, piazzare subito il colpo a Scauri contro Cassino. Ponticiello: «Rabbia e lucidità»

RIETI - Al via la post season della Npc Rieti, che a partire da stasera andrà a caccia della salvezza nel neutro di Scauri (ore 21) contro la Virtus Cassino degli ex Auletta e Del Testa. Serve violare il PalaBorelli e indirizzare subito la serie fin da gara 1 per Da Campo e compagni, che hanno avuto due settimane di tempo per preparare al meglio il delicato appuntamento. Due avversari che si conoscono a memoria, già due i precedenti prima del playout tra Rieti e Cassino, in entrambe le occasioni, i rossoblù hanno avuto la meglio, ma a partire da stasera la Npc è chiamata ad invertire il trend.

Coach Ponticiello presenta così la sfida del PalaBorelli: «In una serie di playout, gara 1 rappresenta un momento estremamente delicato, in cui chi gioca in casa si trova subito di fronte alla necessità, adopero un termine tennistico, “di mantenere il servizio”.

Per ciò che ci riguarda, l’obiettivo è quello di approcciare la serie con la giusta rabbia e lucidità. Facendo sempre “la cosa giusta”, per tutta la durata di gara 1 e per l’intero turno».



Così in campo

Virtus Cassino: 0 Macera, 3 Condotto, 6 Gay, 7 Ly-lee, 8 Dincic, 10 Del Testa, 13 Milosevic, 23 Moreaux, 25 Teghini, 33 Truglio. All. Auletta.

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Caldarola (Ba) e Galluzzo (Br).