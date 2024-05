Best League, tutto pronto per il ritorno: dal 22 maggio al 1° giugno al Coriandolo le sfide fra le scuole reatine

RIETI - Puntuale come sempre per gli studenti reatini torna la Best League. Quest’anno la rassegna inizierà il 22 maggio e si concluderà il 1° giugno, serata in cui le finali dei diversi sport saranno poi seguite dalle premiazioni dei vincitori e da una festa all’aperto.

Giunto alla sua XIV edizione, l’evento è diventato ormai un’istituzione per i giovani reatini, che ogni anno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno si ritrovano per interi pomeriggi nella cornice del Parco “Il Coriandolo” per assistere ai tornei sportivi, ascoltare musica e stare in compagnia. Una manifestazione in continua crescita, come testimonia l’introduzione a partire da quest’anno del torneo di calcio a 5 “Vecchie Glorie”, rivolto quindi a coloro che hanno già avuto occasione in passato di giocare il torneo come studenti del proprio istituto.

«Nello svolgimento, naturalmente, solo una parte del merito è dei volontari che compongono lo staff – commenta il responsabile Alessandro Palomba - molto si deve alle Istituzioni, come il Comune di Rieti che da anni patrocina la nostra iniziativa, alla Fondazione Varrone che per questa edizione ha deciso di sostenerci in maniera concreta e ancora a tutte quelle attività che ogni anno ci mostrano il loro sostegno nei modi più diversi.

Siamo ben consapevoli di cosa rappresenti Best League per tutti quei giovani che la vivono, dentro e fuori dal campo, ed è proprio per questo che ogni anno facciamo di tutto perché la nuova edizione riesca ancor meglio della precedente, introducendo novità su novità».