"Comunicazione e organizzazione di eventi", l'Arci presenta il corso a Narni

Si chiama "Fermenti" il progetto che il comitato provinciale dell'Arci di Terni in collaborazione con il Comune di Narni presenterà il 7 aprile presso sala Peppino Impastato nel parco Bruno Donatelli. Si tratta di un progetto che prevede l'allestimento di un corso in "Comunicazione e organizzazione di eventi", sull'uso dei social per l'organizzazione di manifestazioni. Il corso è gratuito, tutte le informazioni sono sul sito all'indirizzo https://www.fermentincomunenarni.it/

L'evento, aperto a tutti, avrà inizio alle 18 con i saluti istituzionali e la presentazione del corso a cui seguiranno alle 18,30 la Catena Storytellers a cura di Catena con la cantautrice Olivia xx, all’anagrafe Arianna Silveri, e alle 19,30 il concerto/aperitivo con Sunset trio, band composta da Massimo Colabella, Alessandro Giammari e Saverio Federici.

Nel pomeriggio sono previste anche moltissime attività e animazione per bambini e ragazzi a cura di Arciragazzi, piccola mostra di opere a cura di Narnicomics e stand informativo del progetto Fami Umbriaffido.

In questo fine settimana si svolgeranno altri eventi di presentazione del corso: uno domani, venerdì 31 marzo dalle 19, presso il Centro Civico di Montoro con la musica di “Loro chi…” e degustazione gratuita di primi piatti e sabato 1 aprile dalle 18 aperitivo e musica con Alex Coppa al Centro Civico di Capitone.