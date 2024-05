Venerdì 3 Maggio 2024, 22:10

RIETI - In fase di accertamento la rissa avvenuta nella notte, fuori da un locale bar-pizzeria a Corvaro di Borgorose, nell’area reatina del Cicolano, al confine con l’Abruzzo. Stanno effettuando indagini e approfondimenti investigativi i carabinieri dei locali comandi stazione limitrofi, per risalire ai responsabili che, di notte, hanno preso parte a un’accesa rissa in cui sono stati coinvolti almeno quattro o cinque persone, che poi non sono stati ritrovate sul luogo al momento dell’arrivo delle pattuglie dei militari dell’Arma.

La dinamica. Uno di loro sarebbe rimasto ferito, al termine di una colluttazione. Dalle testimonianze delle persone presenti, clienti, la baruffa è avvenuta tra persone adulte e non tra giovani, poco prima della mezzanotte. Una discussione iniziale ha acceso la lite, che però non è rimasta nei ranghi di un diverbio o di un acceso alterco, ma è presto degenerata quando, dalle parole si è passati alle mani.

Una rissa in cui sono volati calci e pugni, avvenuta sotto gli occhi di diverse persone che, alla vista della scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Tutti però si sono successivamente allontanati a bordo delle proprie vetture o in auto con altri. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale medico-sanitario del 118, ma all’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine tutte le persone coinvolte non erano più presenti nelle vicinanze.

L’intervento. I militari giunti sul posto hanno da subito avviato attività investigative per individuare i responsabili. Per questo sono state ascoltate le persone presenti in quel momento e che hanno assistito alla zuffa, assumendo testimonianze sul posto.

Verosimilmente, ora sarà espletata l’acquisizione dei filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso immagini della sequenza della rissa al fine di individuare le persone che vi hanno preso parte e valutare eventuali responsabilità penali. Infatti, qualora fosse accertato che si sia trattato di una zuffa con più persone e non di colluttazione, scatterebbe, con procedibilità d’ufficio, la contestazione del reato di rissa a carico dei partecipanti.