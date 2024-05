Sebastiani, buona la prima dei playoff: Rimini battuta 74-73. Foto

RIETI - La Real Sebastiani Rieti batte Rimini 74-73 e fa sua gara 1 dei quarti di finale di Serie A2. Una gara soffertissima, a basso punteggio nel primo tempo con gli amarantocelesti che restano a contatto grazie alla difesa.

Nella ripresa capitan Spanghero e Italiano indicano la via. Jazz Johnson, impeccabile in lunetta, chiude la gara nonostante un Grande da 28 punti. 1-0 per Rieti. Gara 2 lunedì sempre al PalaSojourner.

Primo quarto

Grande equilibrio fin dalle prime battute, Rieti fatica dalla lunga distanza (0/6 nel primo quarto) e Rimini da sotto fa male con Simioni e Justin Johnson. La Sebastiani replica con Jazz Johnson e Hogue, presente sotto i tabelloni (7-8). Piccin si iscrive alla partita ma Grande piazza la prima tripla di serata (9-13). Raucci si batte in difesa, Spanghero segna in contropiede ma Grande comincia a scaldare la mano: prima la tripla poi, dopo una palla persa di Rieti, punisce allo scadere con il jumper del 13-21.

Secondo quarto

L’attacco amarantoceleste continua a sbagliare troppo, Justin Johnson porta Rimini in doppia cifra di vantaggio (13-23) e coach Rossi è costretto al time-out.

Jazz Johnson prima galleggia in area e poi serve Hogue per il meno 6 (17-23). La difesa reatina risponde (Rimini segna solo dalla lunetta e resta con un solo canestro dal campo nel quarto) e finalmente si sblocca anche da tre con Johnson. I liberi di Piccin valgono il meno 3 (24-27). Manca l’aggancio reatino con gli ultimi due possessi: si va all’intervallo lungo sul 24-27.

Terzo quarto

Con Sarto fuori è Italiano a prendersi tiri pesanti: tripla del numero 31 prima del jumper di Nobile (29-29). Johnson e Simioni sotto canestro regalano a Rimini punti preziosi, la Sebastiani replica con un’altra tripla di Italiano (34-35). Grande trova dal cilindro un’altra tripla dopo la stoppata di Ancellotti, ma Rieti ricuce immediatamente il margine con un altro canestro di Jazz Johnson: l’appoggio di Piccin sul finale di quarto vale il 43-44.

Quarto quarto

L’inizio di ultimo periodo è targato capitan Marco Spanghero: due canestri per il primo vantaggio amarantoceleste e tripla per rispondere a Marks (50-49). La tripla di Piccin dall’angolo fa esultare il PalaSojourner (53-49) ma Rimini aggiusta la difesa e fa male in transizione: la tripla dall’angolo di Grande punisce un rientro tardivo degli amarantocelesti e coach Rossi ferma il gioco col time-out (53-54). La gara si fa nervosa, tecnico per Italiano e Marks, ma a togliere le castagne dal fuoco sono ancora una volta capitan Spanghero e lo stesso Italiano: arresto e tiro di Spanghero, canestro di grinta di Petrovic e due triple pesantissime di Italiano (63-56). Grande torna a scaldarsi: doppia tripla (una con fallo) e Rimini accorcia (65-62). Jazz Johnson a cento secondi dal termine fa due su due dalla lunetta (67-62). Grande dall’altra parte si guadagna due liberi quantomeno discutibili (67-64). Altro viaggio in lunetta per Jazz Johnson e altro due su due (69-64). Marks sbaglia, Petrovic trova altri due liberi a 46 secondi dalla fine ma fa zero su due. Giro in lunetta per Marks: l’americano di Rimini trova un solo punto e poi commette fallo su Jazz Johnson che è impeccabile (71-65). Tripla di Grande e gli ospiti a 12 secondi dalla fine tornano a un possesso di distanza (71-68). Fuga di Johnson e altro fallo sull’americano di Rieti: due su due e ventello personale (73-68). Justin Johnson viene lasciato libero di segnare da sotto e Piccin a 5 secondi dalla fine va in lunetta: uno su due (74-70) ma Grande trova un altro canestor da tre stratosferico per il meno uno a un secondo dalla fine (74-73). Rieti deve solo far passare quel secondo: gara 1 va alla Real Sebastiani.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Rimini 74-73

Parziali: 13-21; 11-6; 19-17; 31-29

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Rimini: Tassinari, Marks, Anumba, Johnson, Simioni

Real Sebastiani Rieti: Sarto, Petrovic 3, Piccin 9, Hogue 7, Ancellotti, Johnson 21, Raucci 4, Poom, Italiano 12, Nobile 2, Spanghero 15. All. Rossi

Rimini: Tassinari, Marks 12, Anumba 6, Bonfè, Grande 28, Tomassini, Scarponi, Johnson 15, Simioni 9, Pellegrino 3, Adamu. All. Dell’Agnello

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV)