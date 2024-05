Npc, la serie playout parte in salita: Cassino vince gara 1 86-79

RIETI - Parte male la corsa alla salvezza della Npc, Cassino domina gara 1 dei playout, 86-79 il finale. Fatale il secondo quarto, con Cassino che chiude la frazione 31-22, parziale pesantissimo che condiziona la gara e condanna una Npc, sconfitta meritatamente. Pessima la prova difensiva, deludono in molti, su tutti Zucca, lunedì gara 2 per provare a pareggiare i conti.



La gara

Parte male la Npc, Cassino è padrona del campo e va subito avanti, 14-6 dopo pochi minuti. La reazione reatina arriva con Da Campo e Rieti a uno dal termine, torna sotto di uno. Cassino chiude la prima frazione avanti 23-21. Grande equilibrio anche nella seconda frazione, Dincic da una parte e Markovic dall’altra sono i protagonisti, ma Cassino riesce comunque a tenersi avanti nel punteggio. Sul finale allungo importante della Virtus, che vola sul +7 su una Npc in difficoltà. La reazione non arriva e il vantaggio per la Virtus aumenta, 54-43 all’intervallo lungo. Cassino rientra in campo con la stessa energia, Rieti prova a fare qualcosa in più per provare a rientrare definitivamente, ma la Virtus stavolta grazie a Moreaux mantiene il pallino del gioco.

Segna anche Candotto, Cassino al termine del terzo quarto guida 69-58. Cassino apri l’ultimo quarto con un 7-0 di parziale, +18 per gli uomini di Auletta. Rieti torna a segnare dopo 3’ dall’inizio dell’ultimo quarto, ma è troppo poco per cercare di riprendere una partita già segnata a 5’ dalla fine, 76-64 il punteggio. Di Markovic l’ultimo tentativo di riprendere una pessima gara 1, che Cassino controlla con assoluta tranquillità fino al 86-69 finale.

Il tabellino

BPC VIRTUS CASSINO: Gay 10 (1/2, 2/10), Teghini 9 (3/4, 1/5), Candotto 14 (4/4, 1/6), Ly-Lee 2 (1/2 da 2), Moreaux 19 (9/13 da 2), Dincic 24 (6/11, 1/4), Del Testa 6 (0/1, 2/5), Milosevic 2 (1/3 da 2), Truglio, Mastrocicco ne, Macera ne, Buzzacconi ne. All. Auletta.

NPC SPORTHUB RIETI: Sulina 11 (4/7, 1/7), Markovic 27 (2/5, 5/11), Da Campo 12 (4/8, 1/4), Zucca 6 (2/4, 0/6), Del Sole, Cassar 12 (3/4, 2/3), Melchiorri 11 (2/5, 2/3), Mele (0/1, 0/2), Margarita ne, Reginaldi ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Caldarola (Ba) e Galluzzo (Br).

Note. Tiri da 3: Cassino 7/32, Rieti 11/36. Tiri liberi: Cassino 15/20, Rieti 12/21.