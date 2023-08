Ad Amelia arriva "La fisarmonica verde"

Amelia - Dal campo di concentramento tedesco di Lengenfeld a Roma in bicicletta in venti tappe attraverso Germania, Austria e Italia sulle orme di un padre e nel ricordo dei 650 mila soldati italiani deportati dopo l’8 settembre 1943. Ecco allora che ad Amelia va in scena uno spettacolo su Gavino Satta uno di quei soldati che indossando un cappottone russo e una fisarmonica a tracolla partì dal campo di concentramento tedesco di Lengenfeld per raggiungere il quartiere San Lorenzo di Roma. Suo figlio Andrea a distanza di 80 anni ha deciso di fare altrettanto, suddividendo il viaggio in venti tappe. Venerdì 4 agosto alle 21,30 “La fisarmonica verde" sarà ad Amelia ospite di Casa Cenci. Con lui Ascanio Celestini e Sandro Portelli.

Sarà l'opportunità per ascoltare un racconto che mira a rendere dinamica una tragedia, sollecitando attiva partecipazione. Un viaggio che apre uno scenario, un immaginario, un'azione scenica ideata pensando ai ragazzi che sono l’ultima frontiera dell’ascolto.