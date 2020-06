Rieti, Giornata Mondiale del Rifugiato: l'Arci propone la fiaba reatina “In viaggio con Seme e Goccia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Seme e Goccia un giorno si sarebbero visti e chissà se quell’incontro li avrebbe uniti nella loro diversità, eredi di due mondi lontani, per condividere la stessa aria.”Si apre così “In viaggio con Seme e Goccia”, la fiaba scritta a quattro mani da Domenico Di Cesare e Riccardo Grifoni in collaborazione con Siproimi, il Comune di Rieti e di Fara in Sabina, l’Arci Rieti, l’Arci Terni e Solidarietà Terni. Realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sabato 20 giugno, sarà distribuita gratuitamente.Non in un giorno qualsiasi dunque, ma nel segno di una memoria collettiva in grado di custodire e proteggere ogni essere umano, insieme alla sua sicurezza.Per questo l’Arci di Rieti, nella difficile ripresa del post-emergenza covid-19, si fa promotrice instancabile in città di un approfondimento sul tema della migrazione ed, in particolar modo, sul mondo del diritto d’asilo.«Il 20 giugno è un momento importante per chi, come noi, lavora da anni a fianco degli enti locali (Comune di Rieti e Comune di Fara in sabina – Assessorati alle politiche sociali) per la gestione dei progetti di accoglienza dei rifugiati (Siproimi - ex Sprar). – dichiara l’associazione - Quest’anno abbiamo scelto di pubblicare una fiaba per bambini e bambine, che racconta la storia di un viaggio migrante da una prospettiva insolita. Ci sembra importante dare ai genitori uno strumento per raccontare il complesso fenomeno della migrazione ai propri figli e figlie, perché è a partire dall’infanzia che si costruiscono le basi per la crescita di persone adulte, consapevoli e responsabili. Con la speranza che anche i più grandi possano trovare nella fiaba spunti per riflettere».“Seme era figlio del deserto; un minuscolo granello di sabbia cresciuto nella solitudine di un silenzio che imprigiona: viaggiava sulle dune create dal vento, per poi tornare a essere sabbia. Tutti i giorni gli stessi spostamenti nel Sahara, a volte brevi a volte lunghi, a seconda delle improvvise folate di vento.” Seme è solo uno dei due protagonisti della delicatissima e colorata fiaba, illustrata dal reatino Simone Pace. Al suo fianco c’è Goccia, lei è salata e viene dal mare. Entrambi sono due parti microscopiche di un tutto e si incontrano, ironia della sorte, in un microcosmo, la scarpa di Aysha, una bambina immersa nel viaggio lungo e sconosciuto della migrazione. Assisteranno in silenzio a questa avventura ma insieme, perché cosa sono un granello di sabbia e una goccia d’acqua del mare?«Quando noi guardiamo nell’immensità rimaniamo affascinati dalla bellezza – sostengono gli autori Di Cesare e Grifoni, entrambi vicini alla narrativa per l’infanzia e ancor più al tema della migrazione – senza soffermarci sui particolari e analogamente tendiamo a catalogare le persone come gruppi, perdendo la percezione della singola entità. Nella fiaba invece abbiamo provato a dare attenzione al piccolo, proprio per risaltare l’individuo in sè, che va valutato per le sue singole ricchezze o povertà. Bisogna ricordare che i bambini sono bravi a cogliere il non detto e quindi sapranno più di tutti far propria questa storia».In realtà “Insieme con Seme e Goccia”, totalmente firmato e sposato da menti e istituzioni della nostra città, non nasce oggi, ma viene da un recente passato del Mediterraneo, purtroppo ancora attuale. Come raccontano gli autori, la prima stesura del 2015 è legata ad uno struggente fatto di cronaca: la morte di Alan Kurdi, 3 anni. Sono passati cinque anni prima che la fiaba, come le migliori intuizioni, venisse presentata al mondo, lo stesso che ha assistito immobile pochi giorni fa ad un’ennesima morte: quella di un’altra bambina di soli 5 mesi. Ancora nel suo pigiamino, scappava verso il futuro come tantissimi altri. «Come autori vogliamo sognare - sostengono - che anche tutti quei bambini, che non ci sono più, leggeranno questa fiaba».