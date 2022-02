Nasce il progetto Spiga, sistema di prevenzione integrato rivolto a giovani e adolescenti

RIETI - Una opportunità per i giovani tra gli 11 ed i 21 anni residenti nel distretto Rieti 1. Dalla collaborazione tra Arci Rieti, Euroscuola Rieti e la cooperativa sociale Campagna Sabina nasce il progetto S.P.I.G.A Sistema di Prevenzione Integrato per Giovani e Adolescenti. Obiettivo : sostenere i giovani a rischio di devianza e in condizioni di vulnerabilità; supportarne l’inserimento socio-scolastico e lavorativo al fine di interrompere «il circolo vizioso di svantaggio che si protrae attraverso le generazioni perseguendo una azione di attivazione dei soggetti appartenenti alle categorie più svantaggiate».

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, prevede laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, laboratori per il recupero della licenza di terza media, laboratori di cucina e educazione alimentare, cammini educativi, sostegno psicologico ai giovani e alle loro famiglie, orientamento al mondo del lavoro. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di febbraio. Ai 5 partecipanti, selezionati in base alla condizione economica del nucleo familiare, verrà riconosciuto un indennizzo di partecipazione pari ad € 10,00 a giornata (6 ore). Per info rieti@arci.it