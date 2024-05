Sabato 4 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Il blu per i posti a pagamento, il grigio per i gratuiti, i gialli riservati ai diversamente abili, i rossi al carico-scarico merci, i rosa per le donne in gravidanza e i verdi destinati alla ricarica delle auto elettriche. È la legenda del nuovo piano parcheggi predisposto dal Comune di Rieti e che Il Messaggero è ora in grado di raccontare per intero, specificando il numero e la tipologia di stalli di sosta previsti in ogni area considerata dal Comune, incluso il Terminillo.

Il centro. I lavori di rifacimento elimineranno i parcheggi da via Cintia, via Terenzio Varrone e via Sant’Agnese. In via Cintia resteranno 6 stalli per diversamente abili, uno per carico-scarico e 6 gratuiti all’altezza del cinema Moderno. Tra via Varrone e piazza Oberdan resteranno 10 stalli gialli e 2 per carico-scarico. In via di Mezzo, 3 blu, 31 gratuiti, 5 gialli e 3 rossi, in via San Liberatore 1 blu, 34 gratuiti, 5 gialli, 3 rossi, in piazza Beata Colomba 7 a pagamento, 22 gratuiti e 3 gialli, a largo Santa Barbara 24 blu, 53 gratuiti, 1 giallo, in via della Molina 15 gratuiti e due gialli. In piazza Oberdan 23 a pagamento, 7 blu e 20 gratuiti in via Tancredi, un blu in via Nuova, gratuita insieme a via della Ripresa: in via Pescheria (davanti all’Hotel Miramonti) 12 blu e 3 gratuiti, in via Potenziani 14 a pagamento, un giallo, un rosso e uno per donne in stato di gravidanza, in via Pennina 6 blu e un giallo, a largo Alfani uno a pagamento, 38 gratuiti, 6 gialli e uno rosa: a piazza Cesare Battisti, un giallo e un rosso. In via Garibaldi 14 blu, 49 gratuiti, 9 gialli e 3 rossi, 16 blu a largo Cairoli, 13 blu in via Pitoni, 11 blu a largo Centurioni e a Porta d’Arce, in piazza Chiesa del Suffragio, 22 blu, 2 verdi per le ricariche e 3 rossi (i restanti gratuiti). Un posteggio blu a largo San Giorgio, in piazza San Francesco 17 blu e altri 5 a pagamento (più un giallo) nel successivo slargo di via San Francesco.

Fuori dal centro. Nella zona del tribunale, quasi tutto a pagamento largo Bonfante con 20 blu, 6 gratuiti e un giallo: in piazza Bachelet 70 blu, 52 gratuiti, 7 gialli, 2 carico-scarico, mentre resterà gratuita via Borsellino (1 giallo). Gratuite l’adiacente via della Fontanella (2 gialli), via Falcone (1 carico-scarico), via dei Pini (1 carico-scarico), via dei Lauri, via degli Elci, via dei Mirti (1 giallo) e via dei Tigli. In via delle Orchidee tutto gratuito, oltre a 6 gialli e un rosso, in via delle Ortensie 28 blu, 7 gratuiti e 14 gialli: gratis viale Matteucci (9 gialli, 5 rossi) e la parallela via dei Salici (1 giallo, 6 rossi).

Il Borgo. Al borgo (dove la convenzione con Saba scadrà nel 2027), il Comune prevede 22 gialli complessivi, 96 blu a piazza Cavour, 8 blu in via degli Orti (gli altri gratuiti), gratis via Fara Sabina, 14 blu a via Michaeli, 17 blu in via Porta Romana, altri 17 blu in piazza della Repubblica (con due verdi per le ricariche, tutti gli altri gratuiti), 24 blu in via Rinaldi (lato Provincia), in via Salaria 4 blu e 15 gratuiti. Gratis via Gramsci.

I viali. Il nuovo piano (che, in percentuale, comprenderà anche parcheggi gratuiti) investirà anche viale Morroni (34 blu), il piazzale della stazione (24 blu), viale Canali (45 blu), piazza Marconi e, a partire da lì, la prima parte di via dei Flavi (16 blu) e la prima parte di viale Maraini (20 blu fino alla ferrovia).

I centri. Nel parcheggio dell’ingresso secondario del “Perseo” saranno 45 i posti blu, 2 i gialli e uno per carico-scarico: dall’altro lato, corrispondente all’area verde dove sorgerà la nuova “Minervini”, 19 i blu, 10 gialli e due verdi per la ricarica delle auto elettriche. Nel piazzale Angelucci della “Coop Futura”, 52 blu, 4 gialli, un rosso e due verdi. Tutti gli altri stalli già esistenti resteranno gratuiti.

Il Terminillo. Al Terminillo, la nuova mappa dei parcheggi comprende 253 stalli totali. In piazza Pian ‘de Valli, 55 a pagamento, 49 gratuiti, 4 gialli per diversamente abili e 2 rossi. Poco distante, a via dei Villini, 25 i blu, 68 i gratuiti, 3 i gialli e uno per il carico-scarico. A piazzale Zamboni, infine, 26 a pagamento, 14 gratuiti, 3 per diversamente abili, 2 per la ricarica delle auto elettriche e uno rosso.