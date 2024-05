Playoff Sebastiani al via, partire col piede giusto contro Rimini. Rossi: «Scendere in campo e fare i fatti»

RIETI - L’attesa è finita: cominciano i playoff di Serie A2. Comincia oggi la post-season della Real Sebastiani Rieti che affronta oggi al PalaSojourner (ore 21) la Rimini dell’ex coach Sandro Dell’Agnello. Dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto, per gli amarantocelesti l’obiettivo è quello di far valere il fattore campo sin da subito.

Gli avversari

Rimini è stata tra le squadre rivelazione della fase a orologio con ben nove vittorie su dieci gare. L’unica sconfitta è arrivata proprio al PalaSojourner contro la Real Sebastiani Rieti (93-86) in quello che rappresenta l’unico precedente stagionale tra le due squadre. La seconda parte di stagione regolare è servita ai romagnoli per cambiare decisamente passo entrando di prepotenza nella corsa playoff e concludendo al sesto posto nel girone rosso. Un grande cammino dimostrato anche dalle statistiche: Rimini nella fase a orologio è stata il terzo miglior attacco e la quarta miglior difesa della Serie A2 (83.2 punti segnati a partita e 73.9 subiti). Non ci sarà il capitano Stefano Masciadri (stagione finita per via di un distacco della fascia plantare). Coach Dell’Agnello potrà fare comunque affidamento sulla presenza di Justin Johnson sotto canestro (18.4 punti e 10.6 rimbalzi di media nella fase a orologio) insieme al lungo Alessandro Simioni e a tiratori affidabili come Marks, Grande e Tomassini sugli esterni. Anumba si è ritagliato sempre di più uno spazio importante nelle rotazioni, Scarponi e Pellegrino completano la panchina di una squadra solida e talentuosa. Nella gara di febbraio vinta da Rieti fu determinante l’ex di turno Jazz Johnson e coach Alessandro Rossi spera di ritrovare una grande prestazione del suo miglior realizzatore, ma in generale di tutta la squadra, per cominciare al meglio la serie.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi introduce così gara 1: «Sarà fondamentale impattare bene questa serie, questa è la base per costruire qualsiasi tipo di risultato positivo nelle prossime due gare. Dovremo sacrificarci uno per l'altro, stare insieme nei momenti difficili, scendere in campo e fare i fatti! La post-season è questa, si gioca continuamente e dovremo farci trovare pronti a questo, perché affrontiamo un'ottima squadra».



Parla anche il capitano della Real Sebastiani Rieti, Marco Spanghero: «Ho visto in tutti i ragazzi lo spirito giusto nel preparare questa partita in queste 2 settimane. Abbiamo alzato di molto l’intensità negli allenamenti e siamo ufficialmente in clima playoff. Domani (sabato, ndr) affrontiamo Rimini, una squadra che oltre ad essere in un periodo di forma totale è a parer mio un roster di ottimo livello per questa A2.

Erano più strane a inizio stagione le loro difficoltà di quanto lo siano in questo momento le loro molteplici vittorie. È stato bravo Dell’Agnello a far cambiare faccia a questa ottima squadra. Siamo gli unici che li hanno battuti in questa fase ad orologio, ma sappiamo che sarà difficile ripetersi e che ogni partita sarà una battaglia, se vogliamo provare a passare il turno».

L’assistant coach Mauro Zambelli parla così da Rimini della trasferta di Rieti: «Dopo un girone di ritorno importante, c’è tanta voglia di giocare questi scontri a eliminazione diretta, speriamo di avere tutti nelle migliori condizioni, chiaro che non potremo usufruire di Masciadri. Su Jazz Johnson dovremo difendere molto bene, ci vuole grande sforzo suddiviso su diversi marcatori e coinvolgimento dei giocatori del lato debole, lui è capace di fare canestro in proprio ma è anche bravo a innescare i compagni che hanno capacità di tiro da 3 importanti. Rieti ha 12 giocatori schierabili, questo dice tutto del loro valore, sono stati bravi a far fronte ad alcune assenze, è una squadra importante e che ha investito molto. Sarà una bella sfida equilibrata, partiamo da sesti contro terzi, non abbiamo il fattore campo, e sarà una serie difficile per noi».



Francesco Pellegrino, esterno dei romagnoli, introduce così la gara contro la Sebastiani: «È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, ognuno ha le sue motivazioni: sarà lunga e sarà una serie combattuta. Rieti è una squadra con due americani di alto livello e un gruppo di italiani solido e d’esperienza, ricordo nella fase a orologio una partita molto fisica, personalmente stavo rientrando in forma e in quel match avevo risentito quelle emozioni che sa regalare la pallacanestro. Ho visto tanti miglioramenti in me stesso, soprattutto a livello fisico, sono contento del mio inserimento nella squadra e sono certo che posso diventare il valore aggiunto del gruppo per i playoff».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Rimini: Tassinari 0, Marks 2, Anumba 3, Grande 5, Tomassini 7, Scarponi 8, Johnson 23, Simioni 27, Pellegrino 29, Adamu 34. All. Dell’Agnello

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (Tv)

Le altre gare del tabellone argento (gara 1)

Trapani Shark – Piacenza

Verona – Urania Milano

Real Sebastiani Rieti – Rimini

Fortitudo Bologna - Treviglio