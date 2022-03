Nasce il portale Tom per formare e inserire i giovani richiedenti asilo

RIETI - Nasce il portale Tom grazie alla volontà del Comune di Rieti, Assessorato ai Servizi Sociali, di destinare al sostegno dell’iniziativa il fondo della Regione Lazio riservato ai Comuni della Rete Sai (Sistema di Accoglienza Integrata). «Ritengo l'iniziativa di grande importanza sociale perché volta a formare ed inserire nel mondo lavorativo i giovani richiedenti asilo. Attraverso una integrazione professionalizzante si realizza in modo efficace l'accoglienza - dichiara l’Assessora Giovanna Palomba - Ringrazio la dottoressa Foschini per l'idea ed anche tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione della stessa».

“Tom Tirocini Oltre i Muri” è il nome del portale ideato da Arci Rieti Aps nell’ambito delle attività di integrazione socio-lavorativa dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio. Il portale Tom nasce per favorire l’incontro tra aziende reatine e tirocinanti. «Il tirocinio formativo rappresenta lo strumento principale per inserire nel mondo del lavoro i giovani richiedenti asilo e rifugiati - dichiara Alessandra Foschini, presidente di Arci Rieti - Il tirocinio mette in comunicazione due mondi che non si conoscono ma che hanno molto da darsi reciprocamente». Attraverso il portale ciascuna azienda potrà segnalare la propria disponibilità ad accogliere come tirocinante un richiedente asilo/rifugiato e l’Arci si occuperà di creare l’abbinamento giusto tra azienda e tirocinante.

Il portale Tom sarà inaugurato giovedì 31 marzo alle ore 10:30 presso Le Tre Porte alla presenza dell’assessora ai Servizi Sociali Giovanna Palomba.