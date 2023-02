Poggio Mirteto, il Carnevalone liberato di domenica non si svolgerà

RIETI - Il Carnevalone Liberato, storica manifestazione che si tiene come tradizione nella prima domenica di Quaresima e che era programmata per domenica prossima, non si svolgerà. La manifestazione è stata annulla “per motivi organizzativi di carattere generale” fanno sapere dall’Arci, l’associazione alla quale fa capo l’intera organizzazione della kermesse.

L’Arci di Poggio Mirteto nell’annunciare per la giornata di domani un dettagliato comunicato stampa per il momento si è limitata a comunicare l’annullamento della festa, come detto “per motivi organizzativi di carattere generale”.

La decisione definitiva dopo il tavolo tecnico che si è svolto oggi pomeriggio a Rieti al quale era presente Prefettura, Questura, il Comune mirtense, rappresentanti dell’Arci, Vigili del fuoco e Ares 118.