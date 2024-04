Dal Senegal a Terni tra i minori non accompagnati della comunità Il Tiglio: la città piange Sene

TERNI - Se n’è andato a pochi giorni dalla festa per la fine del Ramadan che come sempre l’ha visto impegnarsi senza risparmio.

Un malore, la corsa in ospedale e le cure che purtroppo non sono riuscite a salvarlo.

La città piange Mounetakha Sene, 56 anni la gran parte dei quali vissuti a Terni, senegalese, instancabile organizzatore di attività per far conoscere la cultura africana e quella del suo paese.

«Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi colleghi e amici - dice Tommaso Sabatini presidente di Arci Terni. Operatore fin dagli inizi della nostra Comunità per minori stranieri non accompagnati il Tiglio di Ferentillo Sene è stato e sarà punto di riferimento per tutti noi e per i ragazzi ospitati nei nostri progetti che lo hanno conosciuto e che sono cresciuti con lui, con i suoi consigli e la sua umanità.

Siamo senza parole e scossi per questa improvvisa scomparsa avvenuta pochi giorni dopo la festa per la fine del Ramadan che come sempre aveva contribuito a rendere speciale per tutti noi».

Sene era arrivato qui tanti anni fa, aveva una bancarella a Piediluco e lavorava per aiutare la sua famiglia rimasta in Africa.

Poi l’incontro con Arci, il lavoro come mediatore culturale e il suo impegno nella comunità Il Tiglio accanto ai suoi ragazzi.

Arci solidarietà ha aperto una raccolta fondi per iniziative che lo ricorderanno. Per le donazioni IT46 L050 1803 0001 2253 993 intestato ad Arci Solidarietà Terni, Donazione in ricordo di Sene.