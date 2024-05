Sabato 4 Maggio 2024, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 00:37

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Da oggi e fino al 25 maggio, a Toffia, a cura di 33 Officina creativa, torna lo Spring festival: è la terza edizione, con spettacoli il sabato nel mese di maggio, per la direzione artistica, adattamento e regia di Pino Grossi. Si comincia oggi alle 20.30, presso il complesso San Bernardino, in piazza Lauretana 3, con lo spettacolo “Due pezzi d’occasione...più uno”. Si tratta di uno spettacolo frammentato in tre corti teatrali: “Una storia”, scritto da Pino Grossi; “Le cose in comune”, scritto da Bernardetta Lucchetti; “Il gomitolo”, liberamente ispirato a “La filaguai” di Elias Canetti. In scena Bernardetta Lucchetti e Giada Zacchia. Lo spettacolo vede protagoniste una coppia di donne, che in questi “pezzi d’occasione”, pur diversi tra loro, si ritrovano a fare i conti con una continua possibilità di oltrepassare schemi, regole, convenzioni, con cui spesso ci si trova a misurarsi. La tematica verte su quanto ognuno sia in grado di agire e condividere rapporti, senza calpestare gli ideali, i principi e gli altri punti fermi dell’altro (dell’altra, in questo caso), come avviene in “Una storia”, primo pezzo dello spettacolo. Il secondo pezzo d’occasione, “Le cose in comune”, vuole essere una riflessione sulla capacità di resistenza che si ha nell’abitare gli spazi delle diverse realtà, senza rinunciare a nessuna di loro. Un battibecco che riguarda due amiche, due sorelle, due entità contrapposte dello stesso sé. “Il gomitolo” conclude la terza parte: un invito a saper ascoltare le voci delle molte persone originali, non stereotipate che passano accanto o che si incontrano. “La filaguai”, per esempio, mette in guardia da tutto quello che può creare imbarazzo e disagio, un’esagerazione di una delle tante persone reali con cui si ha a che fare tutti i giorni e che forse racchiude anche una parte di noi stessi. Gli altri spettacoli dello Spring festival saranno l’11 maggio, “Certo io resisterò”, a cura di Margine operativo; il 18 maggio, con “Omaggio a Roma” a cura dei Menestrelli di Civitella, e il 25 maggio con “Mi chiamavano Franco”, a cura di Chiara Canitano. Anche quest’anno gli spettacoli saranno seguiti da degustazioni di prodotti tipici. Ingresso allo spettacolo: 12 euro, tessera associazione 2 euro, degustazione gratuita. Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: inviare una e-mail a 33oc.teatro@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al 347/9293552, specificando nome e cognome di ogni partecipante. Possibile l’acquisto dei biglietti anche la sera degli spettacoli, se ancora disponibili.

Oggi alle 17, la biblioteca Abate Alano di Passo Corese ospita un incontro per ricordare l’opera di Giovanni Franzoni (nella foto). Tra i relatori, Alberto Amici.

A Poggio Moiano, domenica, la XVII edizione della sagra dell’asparago selvatico: appuntamento alle 13 in piazza Vittorio Emanuele, con l’apertura degli stand gastronomici, che prepareranno menù a base di asparagi selvatici. Ci sarà la dimostrazione su come preparare la pasta fatta in casa, mentre l’intrattenimento musicale per ballare è a cura del Gruppo folk Matrù di Amatrice. Musica dal vivo, inoltre, con gli Alter-Ego. Info: www.prolocopoggiomoiano.it.

Festa di primavera, domenica, a Torri in Sabina, con una giornata di iniziative, per il primo anno della nuova Pro loco. L’appuntamento è in piazza Roma dalle 9.30, con i mercatini di artigianato locale. Alle 10.30, giochi popolari e laboratori collettivi per i piccoli e, alle 12, apre lo stand gastronomico. A fare da cornice, la musica live dell’Orchestra spettacolo Romina Grimani. Alle 15.30, l’omaggio alla Società sportiva del Torri in Sabina, al termine del campionato di calcio di Seconda categoria e, a seguire, “la corrida, dilettanti allo sbaraglio”, con performance di danza canto e ballo.

Festa di primavera, domenica, ad Amatrice, nel piazzale ex Anpas: alle 10, il mercato dei prodotti tipici e artigianali, dalle 11, la dimostrazione con il laboratorio sugli gnocchi ricci, tipico piatto di Amatrice. Alle 13, l’apertura dello stand gastronomico e musica dal vivo.

Per la festa di primavera di domenica a Catino, prevista dalla mattina una giornata ecologica, con pulizia. A seguire, l’aperitivo e poi la sistemazione del parco giochi.

A Forano, il Comitato feste agostane presenta l’edizione 2024 di “Ravioliamo”: domenica dalle 12.30, protagonisti i ravioli in un percorso gastronomico che prevede le degustazioni di ravioli alla Norma, ravioli ciliegino, guanciale, crumble di parmigiano e basilico, ravioli con zucchine e limone e ravioli dolci. Info: 334/8018458. Sarà presente l’Avis con dimostrazioni di primo soccorso, punto informazioni e la vendita delle erbe aromatiche di Aism.

Stagione concertistica 2024 “Laudato sii”, presso il monastero delle Clarisse eremite di Fara Sabina. Ogni primo sabato del mese, alle 18.30, un concerto (ingresso libero), che spazia dal canto gregoriano alla musica antica, barocca, sacra, lirica, romantica, per pianoforte, per clavicembalo per solisti e per cori. Promuovono l’iniziativa l’abbadessa del monastero, suor Maria Chiara Farfalla e il direttore artistico don Enzo Cherchi. Oggi sarà la volta di Massimiliano Costanzi, che dirige il gruppo “Ricercare brass ensemble”, con allievi del conservatorio Briccialdi di Terni ed ex professionisti della Sabina. Il programma del concerto vedrà l’esecuzione della “Toccata dell’Orfeo” di Monteverdi, del “Trumpet tune”, di Brukner, dell’Ave Maria di Gounod. Quindi l’omaggio a Nino Rota, “Il pianista sull’oceano” di Ennio Morricone e poi un medley a lui dedicato, le canzoni dei Beatles. Suoneranno le trombe Flavio Simonetti (nella foto), Lando Giuliani, Gabriele Trastelli, alla tuba Domenico Serva, Giannicola Bonifazi al bombardino.

L’Associazione culturale e musicale “Le Voci di Alessandro Nisio” organizza il VI memorial dedicato al maestro Nisio, prematuramente scomparso, con una messa cantata in suo suffragio, che verrà celebrata nella chiesa di Sant’Eusanio, a Rieti, alle 17 di oggi. Domenica, alle 18,, nella chiesa di San Giorgio, a Rieti, il “Requiem” di Lorenzo Perosi a tre voci maschili, nell’interpretazione della sezione maschile del Coro lirico dell’Umbria. L’ingresso è libero.

Rieti è pronta a ospitare la penultima tappa dell’iniziativa “Lazio Meravigliosa”, organizzata per celebrare il 50esimo anniversario della leggendaria Lazio di Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia, che il 12 maggio 1974 conquistò il primo scudetto della storia biancoceleste. Dalle 11 di oggi fino alle 18 di domenica 5 maggio, a palazzo Dosi (ingresso gratuito), in piazza Vittorio Emanuele II, la leggenda si materializzerà attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video dell’epoca, che faranno rivivere sia ai tifosi che ai semplici visitatori o curiosi, la storia, il clima e le emozioni di quegli anni. Ex giocatori, testimoni, scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle sette sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera. Cimeli storici originali, magliette, scarpini, palloni, trofei, biglietti e gagliardetti, in un contesto della storia della Lazio illustrata dalla sua nascita a oggi, dove gli anni ‘70 prevarranno, ma non verranno dimenticate le vittorie passate e recenti. Ci sarà una sezione dedicata a ritagli di giornali e i cimeli delle squadre avversarie che quella Lazio lì, l’affrontarono sul campo, illustrando il girone di andata e di ritorno per raccontare la storia minuto per minuto. Oltre a molti ex calciatori, che hanno già confermato la loro presenza, nel weekend che vedrà la Lazio attuale impegnata nella trasferta di Monza (oggi alle 18), arriverà a Rieti anche l’aquila Olympia insieme al suo falconiere di fiducia Juan Bernabè, che prima delle gare allo stadio Olimpico di Roma aspetta il rapace al centro del campo. Olympia e Bernabè saranno a disposizione di chi lo vorrà, per scattare una foto. La mostra è curata dal Lazio Clan Latina, dalla Lega dei Collezionisti, dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, dal museo della Lazio - www.maglielazio.it. “Lazio Meravigliosa”, che ha vissuto la prima tappa a Viterbo (10-11 febbraio), concluderà il suo viaggio all'interno della regione tra l’11 e il 12 maggio a Roma, proprio nel giorno del cinquantenario dello scudetto. Oggi (sabato), in abbinamento con Il Messaggero (con un sovrapprezzo di 9,90 euro) per celebrare il primo scudetto biancoceleste, è in edicola il libro “Romanzo tricolore. 1974: la storia segreta di uno scudetto impossibile”.