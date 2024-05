Montopoli batte Velinia 2-0 e festeggia la promozione in Prima. Foto. «Grandissima gioia»

RIETI - L’Usd Montopoli vince il girone C del campionato di Seconda categoria. I “corsari” davanti ai propri tifosi che hanno gremito le tribune del Rinalduzzi battono 2-0 il Velinia e si laureano campioni.

Dopo una gara sofferta e sbloccata solo a metà ripresa, gli uomini di mister Cimei hanno la meglio e possono festeggiare il trionfo dopo un campionato equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata. In contemporanea lo Sporting Corvaro, per gran parte della gara in vantaggio e virtualmente prima in classifica, si fa raggiungere nel finale contro Alto Lazio (2-2) chiudendo a -3 da Montopoli.

Il primo tempo

All’ingresso delle squadre grande celebrazione per capitan Gulino, accolto con un grande striscione a centrocampo in occasione della sua ultima gara. È proprio Gulino il più propositivo in avvio con un paio di ripartenze non concretizzate.

Al 9’ grande chance per Salustri che servito da Capasso vede il suo tentativo respinto in uscita da Nicoletti. Altra chance all’11’ con Gulino che calcia su suggerimento di Fiori ma Nicoletti è reattivo anche in questa circostanza. Al 23’ Capasso serve sulla sinistra Patras che entra in area e calcia a botta sicura di sinistro ma il pallone non inquadra lo specchio. I corsari insistono e Capasso prova un minuto più tardi il pallonetto ma Nicoletti non si fa sorprendere. Tanti gli errori dei montopolesi che sentono la gara e con frenesia cercano di sbloccare la partita senza riuscirci prima dell’intervallo.

La ripresa

È sempre Montopoli a creare occasioni, consapevole del risultato di Corvaro (passato in vantaggio contro Alto Lazio e virtualmente in testa in quel momento). Al 47’ cross di Abatelli, sponda di Patras per Capasso che da due passi colpisce di ginocchio mandando il pallone alto. Al 62’ insistono i padroni di casa: colpo di testa di Popescu che sfiora il palo alla sinistra di Nicoletti. Un minuto più tardi sinistro di Salustri che termina alto dal limite. Montopoli assedia l’area ospite e riesce a trovare il gol al 68’: Capasso è bravo ad inserirsi e sfruttare un indecisione difensiva degli ospiti anticipando in caduta l’uscita di Nicoletti e trovando l’angolino per l’1-0 che fa esplodere il Rinalduzzi. Sull’onda dell’entusiasmo tutto sembra più semplice per i gialloblu che al 75’ conquistano un calcio di rigore con Salustri, sgambettato in area da Petitta: dagli undici metri va lo stesso Salustri che si fa ipnotizzare da Nicoletti, autore di un grandissimo intervento in tuffo; il pallone colpisce poi il palo e torna a disposizione di Salustri che da due passi non può sbagliare e ribadisce in rete per il 2-0. Velinia, che onora la gara fino all’ultimo secondo, si rende pericoloso nel finale: grande parata di Daja su un tentativo dalla destra di Fainelli che impegna il portiere dei padroni di casa all’intervento in angolo. Sul ribaltamento di fronte arriva poi l’ultima occasione della gara con Salustri che colpisce la traversa da ottima posizione. Al triplice fischio del direttore di gara può partire la festa dei “corsari”. Velinia sportivamente rende omaggio ai vincitori. Montopoli si gode con i suoi tifosi la promozione in Prima categoria.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Una grandissima gioia che ci ripaga dopo una bellissima stagione. Sentivamo la gara, nel primo tempo siamo stati imprecisi, poi una volta sbloccato il punteggio tutto è stato più semplice. I ragazzi si meritano tutto questo, siamo stati ai vertici del campionato da inizio stagione e oggi possiamo finalmente festeggiare un traguardo storico che ci riempie di orgoglio. Un campionato meritato e combattuto fino all’ultimo secondo, vincere così è ancora più bello».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Fiori F., Valloni, Del Bufalo, Salustri, Popescu, Terribili (9’ De Santis, dal 75’ Turchetti), Gulino, Capasso (88’ Ammiraglia). A disp. Ferretti, Fiori A., Caldarola, Biccirè, Rinalduzzi, Nescatelli. All. Cimei

Velinia: Nicoletti, Fainelli, Saulli, Tosoni, Chinzari, Tozzi, Prela, Del Sole, Annibaldi, Graziani (80’ Sciamanna), Petitta.

Arbitro: Benedetto Federici di Roma 1

Marcatori: 68’ Capasso, 76’ Salustri

Note: ammoniti Del Bufalo (M), Nicoletti (V). Angoli 4-3