RIETI - Si è spento mercoledì pomeriggio, a soli 35 anni, a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo, il parroco di Amatrice, don Angel Jiménez Bello. Il sacerdote peruviano, apparente alla congregazione religiosa dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di don Giovanni Minozzi, era stato chiamato a svolgere il suo servizio di sacerdote nel paese colpito dal terremoto nel settembre 2018, succedendo a don Savino D'Amelio.

Le esequie saranno celebrate da sua eccellenza monsignor Domenico Pompili presumibilmente venerdì 11 maggio ad Amatrice. Il vescovo, i sacerdoti, i dipendenti della curia di Rieti si stringono nel forte dolore per la scomparsa.

