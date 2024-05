Antonella Clerici furiosa con la figlia Maelle (in diretta tv): «Sono incavolata con lei sulla scuola, certe cose non devono succedere»

Antonella Clerici è sempre stata molto fiera della figlia Maelle, ma anche un rapporto saldo come il loro può inclinarsi. Ma nell'ultima puntata di «È sempre Mezzogiorno» è successo qualcosa di strano tra le due. La conduttrice ha aperto la puntata elogiando gli ex studenti che hanno ripetuto l'esame della maturità per diletto e non ha saputo trattenersi dal commentare: «Io la vivrei come un incubo». Ma non si è fermata qui e ha rivelato, poi, il motivo della sua arrabbiatura.

Antonella Clerici furiosa con la figlia

Antonella Clerici ha continuato a parlare degli ex studenti, rivolgendosi allo chef Daniele Persegani: «Oggi però non vorrei parlare troppo di scuola che sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane.

Io divento pazza, poi io sulla scuola sono terribile». Lo chef ha cercato di calmare le acque: «Come sei pesante anche te però eh». Ma purtroppo ha scaturito l'effetto contrario: «Ma come sono pesante? Una fa il liceo classico, con latino e greco che sono materie d'indirizzo...». «Eh, ma qualche incidente di percorso ci sta», continua chef Daniele, provando a salvare Maelle dal possibile brutto voto preso a scuola.

«Ma no, ma quale incidente di percorso, se si studia gli incidenti di percorso non ci sono, eh dai!» conclude Antonella Clerici cambiando discorso e andando avanti. Cosa è successo a Maelle, però, non è dato sapere.