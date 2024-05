Sebastiani, game over in agrodolce. Rossi: «Dispiace, ma ci teniamo l'entusiasmo della gente». Foto

RIETI - Si chiude un anno a dir poco entusiasmante per la Real Sebastiani Rieti che si ferma alla semifinale Playoff di Serie A2 dopo una stagione da assoluta protagonista nonostante fosse una matricola della categoria.

La serie contro la Fortitudo Bologna sorride la squadra di coach Caja che passa in finale con un 3-0 che non rende i giusti meriti alla Sebastiani la quale senza Dustin Hogue ha sfiorato i colpaccio in gara 1 e arrendendosi soltanto all’ultimo tiro in gara 3. Al termine della gara grandi emozioni sugli spalti. Coach Alessandro Rossi fa un bilancio di un anno intenso, dando sempre uno sguardo al futuro.

Le dichiarazioni post-gara

«Abbiamo profuso lo sforzo che dovevamo mettere in campo - spiega coach Rossi - siamo riusciti anche a contenere bene alcune problematiche come i rimbalzi, in difesa abbiamo messo energia facendo ciò che si poteva, in attacco abbiamo fatto fatica soffrendo ancora la loro fisicità.

I dettagli poi in una partita così pesano. Pensando alla stagione, non posso che parlare di un anno positivo, devo ringraziare tutti per il lavoro svolto perché siamo riusciti a riportare tutta questa gente al palazzo con tanto entusiasmo. I meriti vanno alla squadra ma non solo, anche a tutto lo staff tecnico e alle persone che hanno lavorato a stretto contatto con noi. Questo spingersi oltre cercando di arrivare al massimo risultato possibile viene da una grande spinta della società. Dispiace per l’infortunio di Dustin, dispiace per la sconfitta ma ci teniamo l’entusiasmo della gente che ha riempito il palazzo ed è stata fantastica. Conoscendo sia me che il presidente ci vedremo subito per incontrarci e parlare e fare uno step importante».

Arrivano anche i complimenti da coach Attilio Caja a nome della sua Fortitudo Bologna: «Devo fare i complimenti a Rieti per la serie. Sono una squadra organizzata, che ci ha messo in difficoltà, forse quella che in quest’anno abbiamo sofferto di più, vedo molte somiglianze con la nostra squadra. Vanno fatti i complimenti a coach Rossi e a tutta la società per questa stagione».