Al Città di Poggio Mirteto il titolo di Terza, ora è Seconda: Montorio ko 4-3 ai rigori. Sautelli: «Un plauso a tutti»

RIETI - Il Città di Poggio Mirteto fa suo lo spareggio contro Montorio Romano e si laurea campione del campionato provinciale di Terza categoria. La squadra di mister Bruno Valentini ha la meglio ai calci di rigore 4-3 dopo una gara equilibrata e nervosa, finita 0-0 dopo i tempi supplementari. Poggio Mirteto termina la gara in inferiorità numerica ma riesce a raggiungere uno storico successo ai tiri dal dischetto grazie a due parate di Gentili e al rigore decisivo di Fabbrini: per i mirtensi vittoria del campionato all’esordio per la nuova squadra e promozione in Seconda categoria.

La gara

Una partita equilibrata, tesa e con poche occasioni con entrambe le squadre che sentono la posta in palio. Il grande equilibrio si protrae fino ai tempi supplementari dove il Città di Poggio Mirteto resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Spiccia. Montorio Romano non riesce ad approfittare nei minuti finali della superiorità numerica e così si va ai calci di rigore dove Christian Gentili è protagonista di due interventi decisivi.

Il rigore decisivo lo realizza Mirko Fabbrini per la gioia dei mirtensi.

Le dichiarazioni post-gara

«La partita è stato lo specchio del grande equilibrio che si è visto tra le due squadre durante tutto l’anno – spiega il presidente Marco Sautelli – solo la lotteria dei rigori poteva assegnare il titolo e noi siamo stati premiati. Vanno fatti i complimenti al Montorio e a tutte le dirette concorrenti, è stato un campionato equilibrato e difficile da affrontare fino all’ultima giornata. Noi siamo stati bravi a fare lo sprint decisivo con tante vittorie negli scontri diretti. Un plauso ai ragazzi e allo staff, siamo una squadra nata da zero la scorsa estate, il gruppo si è amalgamato alla grande fin da subito e siamo stati in grado di arrivare fino a questo splendido successo».