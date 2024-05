La Sebastiani sconfitta da Bologna anche in gara 3: 58-60. Foto. Emiliani in finale contro Trapani

RIETI - La Real Sebastiani Rieti lotta ma deve arrendersi alla Fortitudo Bologna che vince 58-60 e chiude la serie eliminando gli amarantocelesti.

Rieti esce a testa altissima dopo una gara combattuta fino all’ultimo secondo. Spanghero guida la rimonta, Ancellotti segna il pareggio ma l’arresto e tiro di Johnson allo scadere si ferma sul ferro. Il PalaSojourner saluta con una standing ovation meritata la squadra di coach Alessandro Rossi. La Fortitudo Bologna va in finale dei Playoff di Serie A2 contro Trapani.

Primo quarto

Rieti resta in gara in avvio nonostante un avvio complicato complice i giochi a due di Ogden e Freeman e i due falli immediati fischiati a Johnson (2-7).

Sarto si alza da tre, Fantinelli risponde ma Petrovic permette agli amarantocelesti di restare a contatto (9-14). È ancora Petrovic a colpire dall’arco prima dell’appoggio di Piccin e il jumper di Spanghero che valgono il pareggio (18-18). Dalla lunetta Morgillo fa uno su due, capitan Spanghero invece non sbaglia: il primo quarto si chiude con la Sebastiani avanti 20-19.

Secondo quarto

Antisportivo di Ogden su Piccin, Bolpin risponde dall’angolo prima della tripla di Italiano (24-21). La Fortitudo ritrova il vantaggio con Panni che dall’angolo segna due volte per il 24-28. Aradori va a segno con l’arresto e tiro che porta il break fortitudino fino al 9-0, poi Johnson dalla lunetta torna a far segnare la Sebastiani (26-30). Ogden dalla punta non perdona, Johnson allora si crea la tripla per restare a meno 4: le squadre vanno all’intervallo lungo sul 29-33.

Terzo quarto

Rieti impatta grazie alla tripla di Piccin, i tre liberi di Johnson (37-37). Ancellotti trova due punti preziosi che valgono il vantaggio (39-37) ma la Fortitudo stringe le maglie in difesa e Aradori sale in cattedra firmando un parziale di 9-0 che porta coach Rossi al time-out (39-46). La reazione di Rieti arriva con le soluzioni a cronometro fermo di Ancellotti e Raucci, bravo a lottare anche a rimbalzo in attacco: con un extra-possesso arriva la tripla del pareggio di capitan Spanghero che vale il 48-48 con cui si chiude il terzo quarto.

Quarto quarto

Suona la carica Spanggerocon due triple che fanno esplodere il PalaSojourner (54-48). Bologna risponde con Ogden che ristabilisce la parità (54-54). Le difese salgono di intensità sporcando palloni su palloni con gli attacchi che faticano a segnare. Aradori sblocca la situazione, Freeman dà spettacolo in contropiede (54-58). Piccin appoggia per il meno 2 (56-58) a due minuti dal termine. A 30 secondi dalla fine è Andrea Ancellotti a segnare il canestro del pareggio dal mezzo angolo (58-58). Freeman trova canestro del 58-60 a 7 secondi dalla fine. Il jumper di Johnson si ferma sul primo ferro con il disturbo di Ogden: in finale ci va Bologna, la Sebastiani tra gli applausi.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Fortitudo Bologna 58-60

Parziali: 20-19; 9-14; 19-15; 10-12

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Sarto, Petrovic, Ancellotti

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden, Freeman

Real Sebastiani Rieti: Sarto 5, Sanguinetti, Petrovic 6, Piccin 8, Ancellotti 9, Johnson 10, Raucci 2, Poom, Italiano 3, Nobile, Spanghero 15. All. Rossi

Fortitudo Bologna: Sergio, Aradori 10, Conti, Bolpin 5, Panni 5, Kuznetsov, Fantinelli 10, Giuri, Freeman 16, Ogden 13, Morgillo 1. All. Caja

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Michele Centonza di Grottammare (AP) e Marco Marzulli di Pisa