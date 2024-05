Supercoppa, Amatrice Rieti sfida il Terracina sognando il double. Gardini: «Complicato ricaricare energie»

RIETI - Doveva essere una novità che la Lnd avrebbe introdotto dalla stagione 2024/25 e invece la prima edizione della Supercoppa d'Eccellenza andrà in scena domenica 19 maggio alle 17,30 a Roma (stadio Giorgio Castelli di Tor Sapienza) e a contendersela sarà l'Amatrice Rieti di Aldo Gardini e il Terracina di Mauro Pernarella, entrambe fresche di promozione in serie D. Sarà double per i reatini, o triplete per i leoni biancazzurri che lo scorso 7 febbraio hanno vinto anche la Coppa Italia battendo l'Uniponezia 2-1?

Ma, come detto, la comunicazione della Lnd è arrivata solo martedì sera cogliendo un po' tutti di sorpresa: il Terracina è di fatto in vacanza già dallo scorso 5 maggio, gli amarantoceleste da lunedì hanno allentato quasi del tutto la tensione dopo mesi e mesi vissuti a inseguire la W3 Maccarese in vetta alla classifica, per poi batterla nello spareggio di domenica scorsa al Tre Fontane.

«Sinceramente questa cosa ci ha colto di sorpresa - ammette Gardini - perché sapevamo che questa competizione l'avrebbero introdotta a partire dalla prossima stagione con un format che avrebbe previsto la partecipazione anche della vincente della Coppa Italia, così da creare un triangolare.

E invece martedì ci è stato comunicato che si giocherà già da questa edizione. Come prepararla? Beh, difficile dirlo perché i ragazzi dopo mesi e mesi di tensione, dopo aver lavorato sempre con la concentrazione al massimo, sono giustamente rilassati. Chiaramente onoreremo l'impegno e cercheremo anche di fare nostra la Supercoppa, ma è chiaro che ne approfitterò per dare spazio anche a chi ha giocato meno, anche in prospettiva futura».