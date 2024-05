Sabato 25 Maggio 2024, 00:10

RIETI - È stata rimossa nella scorsa giornata la carcassa putrefatta di un cinghiale che, a Cittaducale, aveva suscitato polemiche (anche via social) tra i cittadini e numerose segnalazioni ai carabinieri. Il sindaco Leonardo Ranalli, chiamato in causa sul gruppo social “Sei di Cittaducale se...”, aveva risposto sulle rimostranze di cui era stato oggetto per quell’animale lasciato lì per tre o quattro giorni.

Le tappe. In effetti, quella carcassa in disfacimento a bordo strada, lungo la Strada provinciale - che dalla Salaria conduce a Cittaducale - oltre a non essere una visione edificante, emanava un forte e nauseabondo odore percepibile a grande distanza, creando inoltre problematiche igienico-sanitarie. Il caldo umido di questi giorni non aveva certo agevolato la conservazione dell’ungulato, morto verosimilmente a seguito di un investimento di un’auto. Numerose le segnalazioni dai residenti della zona rivolte non solo all’Amministrazione comunale ma anche ai carabinieri, con solleciti che si erano fatti sempre più pressanti, in quanto l’animale giaceva lì da circa tre o quattro giorni.

È stato poi lo stesso Ranalli a spiegarne le motivazioni, in quanto il servizio preposto dell’Asl di Rieti aveva intimato al Comune di lasciare la carcassa sul posto, poiché dovevano essere effettuati prelievi di verifica e accertamento, in quanto nell’area del centro Italia erano state registrate situazioni e criticità sulla peste suina, attenendosi così alle prescrizioni. Per questo, la rimozione e la gestione di queste situazioni vengono coordinate secondo un protocollo di sicurezza, per valutarne i parametri sanitari.

Eseguiti i prelievi previsti, l’ungulato è stato rimosso. Alcuni residenti hanno comunque aggiunto un ultimo “appunto”, asserendo che poteva essere rimossa prima e poi gestito in luogo idoneo.